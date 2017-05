Realiza GERIEM charlas de prevención en diversas colonias del estado

*Colima es un estado altamente sísmico por lo que debemos estar informados de qué hacer antes, durante y después de un sismo: Salazar Saborío.

Tecomán, Col.- Debido a la importancia de seguir contribuyendo a la cultura de la prevención, el Grupo Especializado de Respuesta Inmediata en Emergencias Mayores (GERIEM), se encuentra llevando a cabo charlas en diversas colonias del estado, a fin de dar a conocer las medidas de prevención ante un temblor, toda vez que vivimos en un estado altamente sísmico; señaló el titular del organismo, Luis Alfonso Salazar Saborío.

Hasta el momento se han impartido alrededor de 42 charlas en diversas colonias del estado, señalando que en breve se estarán agendando reuniones en zonas que se consideran de alto riesgo en caso de presentarse un movimiento telúrico de grandes dimensiones.

Invitó a no hacer caso a rumores, “es muy importante estar atentos a las indicaciones que emita la autoridad a través de las instancias debidamente autorizadas y por los medios ya conocidos, a fin de evitar entrar en pánico por información falsa”.

Entre las medidas que se difunden en dichas visitas, se explica la importancia de establecer un punto de reunión, qué hacer antes, durante y después de un sismo, la importancia de no correr ni gritar para no generar pánico (no corro, no grito, no empujo), todo esto con el fin de poder sobrellevar mejor una contingencia; además de insistir en que la “prevención salva vidas”, refirió.

“Las personas y sus familias deben conocer con antelación las áreas de seguridad, tanto internas como externas, de sus domicilios o de sus centros de trabajo, realizar una evaluación de las estructuras de sus viviendas, señalizar una zona de escape y de seguridad”.

Destacó la importancia de contar con un “Plan Familiar de Protección Civil”, porque la seguridad empieza en casa, además de contar con una mochila de emergencia, misma que debe tener alcohol en gel para higienizar, radio de pilas, barras de cereales, velas y fósforos, un juego de ropa (abrigo), lámpara a pilas, botella con agua de consumo, bolsas plásticas, botiquín o bolso con medicinas para atender a heridos; chocolates, manta delgada y liviana, copia de llaves de la vivienda y del auto, y finalmente los documentos personales de los miembros de la familia y de la casa.

