Rafael Mendoza reconoce que no fue logro suyo el igualar precio de combustible

*Desconocía alcalde que la Comisión de Energía se equivocó en precios para Cuauhtémoc.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Cuauhtémoc, Col.- El alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, reconoció que los empresarios gasolineros de Cuauhtémoc fueron quienes igualaron los precios de los combustibles para apoyar a los ciudadanos y no fue su logro.

Al respecto, explicó que él desconocía que la Comisión Reguladora de Energía se equivocó en los precios de combustible que se fijaron para su municipio, por ello de manera conjunta se organizaron con los gasolineros para tomar medidas.

“Si sirvió lo que dije qué bueno, si sirvió que rectificara la Comisión de Energía, ojalá se haya equivocado en todo el estado”, exclamó.

Según el edil, por la difusión de que los precios en los combustibles que se ofertan en Cuauhtémoc no iban a tener un incremento elevado, la gente seguirá surtiendo donde mismo y no en el municipio capitalino.

Explicó que la gente tenía una idea que el combustible sería el más caro de toda la entidad, sin embargo comentó que estableció comunicación con Julio Alcaraz quien es el dueño de la gasolinera de la cabecera municipal, y hasta el momento la Comisión no le ha notificado que bajen el precio, tampoco a la Asociación Estatal de Gasolineros.

Asimismo, reconoció que no ha platicado con el presidente de los gasolineros sobre este tema.

En conversaciones de redes sociales, el presidente ayer escribió que “por el error nos iban a dejar los precios altos que bueno que se dieron cuenta del error, en segundo lugar yo no me reuní con ellos, ellos me hablaron”.

