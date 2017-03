Rafa Mendoza pediría limosna para salvar al HRU

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Ante la problemática del Hospital Regional Universitario, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, anunció en redes que “pediría limosna calle por calle” para dar solución al desabasto de medicamentos.

“¿Cuántos recursos ocupa la Secretaría de Salud y Bienestar Social para salir de la crisis? Soy capaz de irme calle por calle a pedir limosna por todo el estado”, manifestó el alcalde panista.

Y es que el día de ayer, Mendoza Godínez hizo público su descontento por el paro de labores que se realizó en dicho hospital por falta de insumos, lo cual afectó a usuarios de los diez municipios del estado.

“Hago un llamado al gobernador del estado, que en este tema tan sensible como la salud, no podemos dejarlos a un lado. El tema de salud es algo muy sensible en la población, tenemos que ponernos las pilas, y no podemos permitir que siga pasando eso. En el Hospital Regional me doy cuenta que viene gente de todos los municipios”, manifestó públicamente Rafael Mendoza Godínez.

