¿Quién destituyó realmente al alcalde?

Por: Abel González Sánchez

El cierre de la carretera, las marchas y las protestas públicas que los panistas realizaron en forma previa, y por la destitución del presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, llevan mensajes políticos rumbo al 2018, que la gente común no los percibe, pero los hechos y documentos legales dicen más que mil palabras. Vayamos al grano, los dirigentes estatales panistas nunca apoyaron legalmente al alcalde porque le permitieron siendo edil, salir a la campaña por la gubernatura sin licencia previa, tampoco cuando tenían el control del Congreso Estatal, no le dieron seguimiento ni importancia al expediente, hasta en la protesta del ahora ex alcalde tampoco enviaron gente a respaldarlo políticamente en sus manifestaciones, lo dejaron ver débil y acabado políticamente, el fondo quizás, porque sabían que era decisión legal, no cambiaría, o querían sacudirse a Rafa también por tantos errores que ha cometido como alcalde, pues ¿Cómo se atreve regalar gasolina a la gente?, dejando sin gas a las patrullas, pero además así Cuauhtémoc podría ser ahora gobernado por verdaderos panistas, pues con el nombramiento del alcalde interino en los próximos tres días veremos quién de verdad lo destituyó.

LA DESTITUCIÓN ES MÁS LEGAL QUE POLÍTICA

En el expediente SRE-PSD -6/2016 que circula en redes digitales en donde se analiza crudamente el fondo del asunto y el desarrollo del proceso legal que se inició el 14 de enero de 2016 ante el Tribunal Electoral, este expediente dice más que mil palabras y desmiente a los argumentos de los quejosos. Resulta que no hubo defensa jurídica adecuada del alcalde, ni se objetó ni técnicamente ni profesionalmente las pruebas presentadas en su contra, tampoco fue asesorado para pedir licencia antes de salir a las calles a pedir el voto por Jorge Luis Preciado, como candidato a gobernador. Quizás consideraban que andar en campaña era problema exclusivo del alcalde, que él solo se defendiera, los videos que han salido a la opinión pública es la evidencia, sobre todo si son parte de las pruebas de la denuncia que admitieron el 14 de enero de 2016 en su contra, pues Rafa pide licencia el día 16 de enero de 2016, dos días posteriores al inicio de su campaña pública,

siendo funcionario. Algunos otros alcaldes tuvieron el cuidado de sumarse a las campañas a la gubernatura con las licencias municipales en la mano. Se analiza en el procedimiento que fue un descuido legal del presidente municipal y la base del sustento jurídico para que sea destituido es la sentencia definitiva y pronunciada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Expediente Especial Sancionador SRE-PSD-6/2016 arriba señalado.

EL AHORA EX ALCALDE DEBE TENER MADUREZ POLÍTICA COMO LO HIZO NACHO

El ahora gobernador Ignacio Peralta representando al PRI, recibió más fuerte y más injustificado el golpe legal, fue más lastimoso y más relevante, le bajaron los panistas el triunfo de la gubernatura en la primera elección, porque una sola persona, Rigoberto Salazar como funcionario estatal, admitió en el propio Congreso que había hecho proselitismo con una compañera trabajadora, y por ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección estatal y cancelan la designación de Ignacio Peralta como gobernador electo y se convoca a una elección extraordinaria, el Congreso local obligadamente acató la orden y no lo hizo porque fuera controlado por panistas, si no que era su obligación.

Igualmente ocurrió con Rafael Mendoza como alcalde, ya no operan amparos ni marchas, pero sentará un precedente para todos los partidos, no únicamente para el PRI, el PAN , sino también a todos los funcionarios que quieran figurar para el 2018, para que sean respetuosos de la norma electoral, pero también de la ética y moral como servidores ya que varios dejan mucho que desear, son muy impuntuales para sentirse importantes, majaderos, irrespetuosos, prepotentes, ya no alcanzan ver el suelo, pero lamentablemente las reglas morales no son sancionadas para justificar la destitución de estos funcionarios, porque si las aplicaran quedarían muy pocos, que conste, hablo solo de los que no las cumplen.

