PUPITRE AL FONDO

Plataforma digital: Aprende 2.0

Blanca F. Góngora

Entre las expectativas para este 2017, en Educación Básica, está la puesta en marcha de la plataforma digital de la Secretaría de Educación denominada Aprende 2.0, la cual tiene entre sus objetivos principales incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Pretende ser la plataforma en línea con contenidos gratuitos más grande de Hispanoamérica, y considera la capacitación de maestros, la instalación de aulas con equipamiento y conectividad, y la evaluación constante para hacer las mejoras o ajustes necesarios para óptimos desarrollos.

Es un proyecto muy optimista que nos ilusiona a más de muchos, incluso a los que ya llevamos algunos desencantos con este tipo de iniciativas. Es un proyecto piloto que empezará en 3000 escuelas con la intención de alcanzar una amplia cobertura a nivel nacional “en poco tiempo”. Habrá instalación de aulas con equipamiento y conectividad, cada escuela contará con al menos 20 dispositivos y se aprovecharán las tabletas y equipos de cómputo entregado en ciclos anteriores a alumnos de 5º y 6º año de primaria. Sí suena bien, se antoja ser una de esas 3000 escuelas beneficiadas y se antoja que todos los alumnos tengan en buen estado y funcionando perfectamente esas tabletas que alguna vez les fueron entregadas, de lo contrario sería ese, uno de los primeros inconvenientes. Se antoja además que la conectividad sea suficientemente eficaz para utilizarse, ya que muchas escuelas pueden dar testimonio de la gran decepción que resultó el programa México Conectado. Pero además, se antoja que los docentes tengan el tiempo libre para explorar y utilizar dicha plataforma, porque el maestro ahora, debido a los malos salarios de siempre, y aunado a la inestabilidad laboral que la Reforma Educativa le ha traído, ha tenido que buscar otras formas de complementar sus ingresos, razón por la cual en cada escuela existen maestros vendiendo productos por catálogo, actividad nada denigrante, pero prueba real de que el magisterio no está recibiendo un sueldo acorde a todas las exigencias que su trabajo implica. Decía el pedagogo ruso Sujomlinski que el educador debería tener un buen salario, y horas libres para que pueda leer, ver una obra de teatro, escuchar música, y recrearse en la cultura, porque todo lo que el docente adquiera en su bagaje cultural beneficiará de facto en sus alumnos. No está mal la propuesta de Aprende 2.0, esperemos que no quede en el olvido, como todo, cuando empiecen las campañas presidenciales.

