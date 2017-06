PUC descarta ‘bombardeo’ de nubes con yoduro de plata

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente de la organización Productores Unidos por Colima, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, dio a conocer que no tienen conocimiento que en la entidad estén ‘bombardeando’ nubes con yoduro de plata.

El también conocido como ‘siembre de nubes’, se realiza con aviones para lograr la dispersión en el aire de sustancias químicas, que hacen que las nubes se enfríen y precipiten.

El pasado 15 de mayo inició la temporada de ciclones en la región Este del Océano Pacífico, sin embargo las lluvias han sido escasas en Colima.

“En este momento no tenemos conocimiento que ‘bombardeen’ nubes con yoduro de plata, hasta el momento durante este año hay 4 reportes de los cuales 2 no fueron exactos y dos no se pudieron confirmar que se haya realizado el bombardeo, el cual básicamente hace que las nubes no dejen caer el agua de lluvia”.

Vizcaíno Rodríguez dijo que como Productores Unidos por Colima estarán alerta sobre estas prácticas, ya que están penadas.

“Colima es el único Estado que cuenta con una Ley de Protección al Medio Ambiente donde se establecen sanciones por estas causas”.

Explicó que la manera de disolver las nubes son dos:

A través de avionetas donde liberan yoduro, que hace que se disuelva el granizo; mencionó que el problema es que se aplique la cantidad exacta, “es complicada porque depende de las condiciones del medio ambiente, temperatura, entre otras 20 cosas. Presumimos que liberan cantidades superiores para no fallar, y eso provoca que no solo disuelve el granizo, sino que pasan al agua del estado sólido al estado gaseoso, entonces las nubes se van”.

Dijo que el segundo método es llamado ‘cañones antigranizo’, que también disuelve las nubes, siendo prácticas que no están permitidas.

“Una especie de embudos invertidos por los que hacen detonaciones a intervalos que van subiendo las ondas calientes que van cargadas de yoduro y otros materiales, que meten calor en la parte alta a donde están las nubes con granizo para disolverlo; esos son los dos mecanismos”.

