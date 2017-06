Publica el escritor Ihovan Pineda poemario Bitácora de recuperación

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con poemas en torno a la caída y la recuperación del sujeto amoroso en su primer apartado, Ihovan Pineda publica su cuarto poemario, Bitácora de recuperación.

En este el tema central es el individuo que sólo logra su recuperación aceptándose en otro, en los otros. Sujeto que sólo al reconocerse social y colectivamente se recupera para construir y escribir, poéticamente, esta bitácora de recuperación, donde se expone lo acontecido, lo sucedido.

En libro está dividido en cinco apartados: Caja negra, Centrismo, Inocua interrogación, No pudieron decir y Decir poco, y cada apartado, comenta el poeta, justifica su título por el contenido temático de los poemas de cada uno.

Así, el libro reúne poemas que hablan de la caída y recuperación del sujeto amoroso, de las pérdidas familiares, de la mujer, del tiempo, de la interrogación existencial, de los hijos, y de los temas que al poeta Ihovan Pineda le han maravillado, como es la ciencia y la poesía.

Este libro fue publicado por PuertAbierta Editores, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima y DIF Estatal Colima, e Ihovan Pineda comentó que todavía no hay una fecha para su presentación en público, pero que ya se han estado publicando reseñas en distintos medios y revistas de literatura y de cultura.

Con respecto a este libro, el escritor y poeta Jair Cortes comentó que ante el inevitable derrumbe del mundo sólo la escritura poética logra mantener firme la bandera de la esperanza.

“Ihovan Pineda nos ofrece, con este libro, una bitácora en donde, por medio de la poesía, podemos recuperar lo que aparentemente está perdido; su tono confesional y coloquial logran conmovernos y hacernos parte de su íntimo universo”.

Por su parte, el también poeta Saúl Ordoñez dice que en Bitácora de recuperación, de Ihovan Pineda, lo que está perdido o enfermo, es decir, lo que se recupera en el trayecto y el transcurso de esta poesía y sólo en ella, es el sujeto.

“Pero no el sujeto cartesiano, el cogito, la conciencia trascendental, bella e irrisoria ilusión que se cree capaz de dar cuenta de sí misma de una vez y para siempre, encerrada en sí, sola en sí e inmóvil en el tiempo. No, el sujeto de esta bitácora no es el de Descartes ni la mónada de Leibniz; es el de los maestros Octavio Paz y Edmond Jabès, el de Emmanuel Lévinas: abierto al otro, a los otros, porque no es sino en los otros, porque no somos si no somos nosotros”.

En palabras de la poeta América Femat Viveros, “Ihovan Pineda, poeta, nos hace un regalo al mostrarnos su Bitácora de recuperación. Un poemario que estremece, porque alerta sobre la inconsciencia del ser frente al otro y para sí. El poeta se confronta a través de un lenguaje que gira unas veces científico y otras tantas existencial; lucha por alcanzar un entendimiento de sí mismo con su entorno y con los otros, a través del instrumento más sublime: la poesía”.

Ihovan Pineda es poeta, ensayista y profesor de materias en la Universidad de Colima. Autor de los poemarios Estarnos queriendo y pasado mañana (2008), De cómo las cosas han cambiado (2011), Principios de Incertidumbre (2015) para el cual fue distinguido por el CONACULTA con la beca FECA 2013-2014 en la categoría de Jóvenes Escritores y Bitácora de recuperación (2016).

Ha publicado a nivel nacional e internacional en revistas impresas y electrónicas: Tragaluz, Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Revista de Poesía La Otra de la UNAM, Revista de Lenguas Modernas de la South Carolina University de Estados Unidos, Crítica Revista Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, Círculo de Poesía, Revista Cronopios de Colombia, COFIBUK Literatura y arte, Bitácora de vuelo, Rojo Siena Editorial, Interpretextos, Caracol Azul, y en Vía Literaria-Proyecto Ululayu.

Su obra ha sido antologada en los libros En Memoria del Terremoto publicado por la Universidad de Colima; Anuario de Poesía Mexicana 2004 del Fondo de Cultura Económica; Apuntes de literatura colimense de la Universidad de Colima; antología poética Locos de los 70´s de Fides Ediciones; y en Toda la mar, la presencia del mar en la poesía colimense publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Asimismo, en 2016 fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México de la Fundación para las Letras Mexicanas y está incluido en la antología virtual Poetas del Siglo XXI: Antología de Poesía + 10.000 Poetas de 177 Países, del poeta español Fernando Sabido Sánchez.

