PROYECTO FALLIDO

AL DESNUDO

Por: Édgar Rodríguez H.

La ex presidenta municipal del municipio de Cuauhtémoc y hasta el pasado 31 de marzo secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Colima, supo en que momento llegaría a formar parte del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, como también supo en qué momento lo dejaría, ya sea por presiones políticas o por así convenir (también) a sus intereses políticos.

Sabía y enterada estaba que llegaba al gobierno peraltista y ocuparía un puesto en el gabinete, como resultado de su contribución durante el proceso extraordinario para gobernador del estado. Así sucedió luego de que por segunda ocasión JIPS logró el triunfo al vencer al entonces candidato panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, y nombró a la perredista Indira Vizcaíno Silva Secretaria de Desarrollo Social, puesto que ocupo poco más de un año, hasta que presentó su renuncia argumentando que su estancia en Sedescol no ayudaba a Colima y, por el contrario, retrasaba la posibilidad de que se agilicen los programas y se destinen los recursos que requiere para funcionar a favor de los colimenses”.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc creyó que su filiación perredista no sería obstáculo para desarrollar un buen trabajo a favor de los colimenses y todo sería color de rosa a su favor. Pero no fue así y en un texto que leyó durante una rueda de prensa este lunes, reconoció que “no había medido las enormes animadversiones que yo podía generarle al gobierno; creí que la consciencia de la crisis que atravesamos podrían contrarrestar las diferencias de colores o de ideológicas y los intentos de injerencia de diversos liderazgos. Pensé que el hecho de que muchos viéramos el inicio de un gobierno que prometía ser más ciudadanizado que tuvo la audacia de impulsar la pluralidad en una de las áreas más sensibles de la administración, sabedores de mi pública forma de manejarme en política, de mi declarada y orgullosa ideología, constituía una esperanza de un proyecto convencido de la necesidad de conjuntar pensamientos que lograran construir el anhelado Estado en que cabemos todos y que generara confianza de la sociedad en sus gobiernos”.

Indira podrá tener alguna razón en lo que señala, pero en gran parte sabía que al ingresar al gobierno de JIPS (la Sedescol), le permitiría continuar con su proyecto político, interrumpido y fallido, cuando no logró obtener el triunfo y en consecuencia la diputación federal actualmente en poder de Enrique Rojas Orozco. De alguna forma había que seguir presente y a la vista de los colimenses, pero no imaginó que su intención sería frenada por algunos grupos de poder internos y externos del priismo colimense, como ella misma lo reconoce. “Hubo quienes, de dientes para afuera, aplaudieron y se manifestaron a favor de la pluralidad pero en realidad querían que la funcionaria que representaba esta pluralidad favoreciera los intereses de su grupo (y ninguno otro) o que de plano me decantara una integrante del mismo. He aquí el meollo del asunto: en realidad no hay consciencia de la terrible situación política que vivimos, casi todos exigen más sueldos y privilegios aunque esto signifique menos programas sociales. Por ello, y porque no existen las condiciones para que yo pueda encabezar una Secretaría que cumpla con mis expectativas de servicio a los colimenses he decidido renunciar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima”.

Si los motivos de su renuncia a Sedescol, enunciados en el texto que leyó durante la rueda prensa de este lunes son ciertos, también habría que agregar que lo hace en un momento oportuno para seguir con sus objetivos políticos desde otras trincheras, desde su partido el PRD o incluso con Morena, con miras al proceso electoral 2017-2018, en donde estará en disputa la Presidencia de la República, además de otros puestos de elección popular.

SE DICE QUE…

*La reciente visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para ofrecer su respaldo a Colima en materia de seguridad es una clara muestra del aumento alarmante de la delincuencia, pero también muestra el interés que existe por parte del gobierno federal y estatal de devolver la tranquilidad a los colimenses.

*En el marco de la firma del Convenio de Seguridad Regional, signado el pasado 29 de marzo, en el que participaron los estados de Colima, Jalisco Michoacán y Guanajuato, Osorio Chong fue contundente al señalar que “vamos a cambiarle el rostro a Colima y vamos por los delincuentes de este estado…Garantizar la tranquilidad de los mexicanos es una tarea que nos convoca a todos, en la cual, no deben existir divisiones partidistas”.

