Protestan contra Indira en evento de AMLO; ella responde críticas

Colima, Col. Durante el evento del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, un grupo de ciudadanos, quienes se identificaron como militantes de ese partido, protestaron contra la inclusión de la perredista Indira Vizcaíno a quien la llamaron “traidora”.

Rafael Romero Verduzco, uno de los inconformes, levantó una manta que exponía un mensaje contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc en donde varios simpatizantes de López Obrador pretendieron obstaculizar.

En entrevista, señaló que conocen a Vizcaíno Silva y la tildaron de oportunista “Estamos en contra de la corrupción y vemos que lamentablemente Indira ya se pegó a Andrés Manuel López Obrador y no queremos que le haga daño, nosotros somos de Cuauhtémoc, somos de Morena, vamos a apoyar a AMLO pero no queremos que se cuele gente oportunista como Indira Vizcaíno que nos hizo daño a los cuauhtemenses pero no hay nada personal contra ella”.

Manifestó que una de las irregularidades fue la permuta de un terreno para el fraccionamiento Altozano donde Indira Vizcaíno, cuando era alcaldesa de Cuauhtémoc, permitió la operación en perjuicio del municipio.

Por su parte, Vizcaíno Silva declaró que el acuerdo firmado con el líder de Morena es para respaldar su candidatura a la presidencia de la República y negó que vaya a tener un cargo público.

“Podrán decir muchas cosas, pero el trabajo y nuestras acciones son los que demuestran nuestro actuar durante mucho tiempo lo que soy, yo creo que se volverá a demostrar lo mismo”, dijo.

Aseveró que no sabe cómo reaccionarán en el PRD con su inclusión al proyecto de AMLO “porque esto implica respaldar un proyecto sin renunciar a mi partido, sigo siendo perredista, pero estoy convencida de que por encima de los intereses de nuestro partido están los intereses de la nación y eso representa López Obrador”, concluyó.

