Protección Civil de Tecomán promoverá campaña de prevención para bañistas

Luis Rosales Chávez

Tecomán, Col.- El director de Protección Civil de Tecomán, Moisés Marín Cárdenas, informó que previo a la temporada vacacional de Semana Santa es necesario hacer el llamado a quienes visitan las playas para que obedezcan los señalamientos y recomendaciones que la dependencia hace; por lo que anunció el arranque de una campaña de concientización de bañistas para prevenir situaciones como ahogamientos.

El funcionario explicó que el municipio arranca esta campaña que incluye lonas, volanteo y difusión en redes sociales. Destacó que la causa principal de decesos por ahogamiento en el mar es el exceso de confianza y por no respetar los señalamientos o indicaciones que se les dan.

Subrayó que se estarán dando a conocer las principales recomendaciones a la población en general y a través de una campaña en redes sociales, donde con dibujos se pueda explicar y que incluso los niños tengan acceso a esas precauciones. “Hemos tenido un saldo blanco, pero todos estamos expuestos, se aproxima además la Semana Santa y con la afluencia en playas, el riesgo aumenta”.

Destacó que parte de los problemas que generalmente se presentan entre los bañistas es que se alejan de la costa argumentando que saben nadar, pero es necesario también conocer el espacio donde están. “Tenemos mar abierto, así que primero hay que cerciorarse que la banderola sea blanca, que indica que es más seguro, la amarilla es zona preventiva y la banderola roja es señal de peligro, además hay que identificar que haya guardavidas en la zona”.

Dentro de las principales recomendaciones, mencionó el que los bañistas no se aventuren en el lugar si no conocen las corrientes, “no meterse en lugares alejados o solitarios, avisar a familiares y amigos a dónde se dirigen y la hora prevista de regreso, nadar en paralelo a la orilla para evitar alejarse de la zona de baño y si es jalado mar adentro por corrientes no tratar de nadar en contracorriente, eso solo hará que se cansen, entonces lo recomendable es dejarse llevar hasta que la corriente pierda fuerza y nadar en paralelo a la playa, además de apartarse de donde rompen las olas”.

Por otro lado, mencionó que en caso de que una persona vea en el agua a alguien en apuros, lo indicado es no intentar ayudar si no es un experto, “lo ideal es que, si tienen a la mano, lancen un flotador y avisar inmediatamente a los guardavidas más cercanos”.

Marín Cárdenas destacó que es importante que por ningún motivo dejen bañar a menores y adultos mayores solos, tampoco bañarse en caso de haber comido en abundancia o haber consumido bebidas alcohólicas.

