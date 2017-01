Propone Federico Rangel que Estado certifique el conocimiento de oficios

*Presenta Coordinador de Diputados del PRI iniciativa de reforma a leyes de Impulso al Joven Emprendedor y a la de Fomento Económico

Colima, Col.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Federico Rangel Lozano, presentó una iniciativa de ley con la que busca que aquellos jóvenes que no lograron una profesión, pero aprendieron o quieren aprender un arte, técnica u oficio, puedan obtener un documento que acredite el conocimiento.

“Sabemos que no todos los jóvenes logran una profesión, pero eso no los limita a aprender algún arte, técnica u oficio que les permita desarrollarse laboralmente; sin embargo, un plus importante es que quienes los desarrollan o quieren aprenderlos, puedan contar con un documento que así lo acredite”, señaló Rangel Lozano.

Con su iniciativa de reforma a las leyes de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor y a la de Fomento Económico para el Estado de Colima, Rangel Lozano busca dotar al Estado de facultades para impulsar programas de certificación para artes, técnicas u oficios, lo cual coadyuvaría al desarrollo de las ideas de la población joven.

Turnada a comisiones para su análisis, la iniciativa presentada a nombre de los diputados del PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, busca que el Estado no sólo apoye las ideas de negocio que genera la población joven, sino que adicionalmente busque capacitarlos o certificarlos en algunas artes, técnicas u oficios que les permitan incursionar de manera formal en la vida económica de la entidad y sean fuentes generadoras de empleos.

Federico Rangel indicó que para los programas de certificación propuestos en su iniciativa, es importante la participación de las secretarías de Fomento Económico, Educación, Trabajo y de la Juventud.

Expuso que esas secretarías definirían qué artes, técnicas u oficios se destacan en el Estado y sería importante que se certificaran para hacerlas más competitivas, ya que una certificación le da un valor agregado a cualquier bien o servicio.

En la iniciativa de ley, el priista propone que los programas de certificación vayan subsidiados por el Estado, bajo el entendido de que quienes no pudieron concluir una licenciatura y se han interesado por un arte, técnica u oficio, generalmente no disponen de los recursos suficientes para continuar preparándose profesionalmente.

Finalmente, el coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado dijo que con esa iniciativa de ley, se busca empoderar a la población joven e impulsar su participación activa en el desarrollo económico de la entidad, a través de las distintas áreas de oportunidad en las cuales deseen participar.

