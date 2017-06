Productora platanera asentada en Caleras explota a jornaleros, denuncian

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Trabajadores de la productora de plátanos Tropical Organic, asentada en la comunidad de Caleras en el municipio de Tecomán, denunciaron que los administradores de esta empresa han cometido una serie de atropellos, desde la reducción injustificada de sus salarios hasta la falta puntual de sus pagos.

En voz de la regidora Ma. de Jesús Martínez Aguayo, señalaron que las quejas más preocupantes son la disminución de los salarios por decisión arbitraria de la empresa, lo cual los obliga a renunciar.

“Según comentarios que me han hecho, la gente ha dejado su trabajo porque de estar ganando un mil 20 pesos, les bajaron a 800, y en ocasiones no les pagan completo. Tienen que venir a cobrar a Tecomán y pues es un gasto doble que hacen porque en ocasiones tienen que acudir dos veces al cajero”.

Agregó que muchos trabajadores han denunciado que las prestaciones que la productora anuncia, no se otorgan completamente. “Es una empresa donde tienen todos los beneficios, pero en realidad tenemos quejas de la gente, que no es real lo que dicen. En cuestión de salarios, los tienen hasta muy tarde, siendo que 800 pesos para una familia no salen de sus compromisos y aparte es el mismo horario de trabajo”, añadiendo que los pagos impuntuales ocasionan que las personas se trasladen hasta dos veces a Tecomán sólo a verificar sus quincenas.

La también comisaria del ejido de esta comunidad, lamentó que los bajos sueldos entre los jornaleros sean factor para que dejen su trabajo o busquen otras oportunidades, “les pagan buen sueldo pero conforme pasa el tiempo, les bajan su salario”.

“Cuando hubo mucho frío que se quemó el plátano, les bajaron a 480 pesos (a la semana) por esa razón, pero los trabajadores no tienen la culpa. Se supone que ellos tienen personal capacitado y que ellos saben qué deben hacer en esa situación cuando se viene el problema de los frentes fríos”.

