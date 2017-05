¿Problemas de dinero? Aquí un sencillo paso para resolverlos

COLIMANOTICIAS

México.- Nos da flojera; consideramos que no sirve de nada, llevamos las cuentas mentalmente, ¿para qué un presupuesto en papel o de forma física?

Todas y cada una de estas justificaciones, más que razones, nos hacen cometer grandes errores financieros.

¿Cómo sabrás que algo va mal si no tienes un diagnóstico? Es un poco como ir al doctor, aunque algunos vamos sólo cuando nos sentimos mal, debería ser una rutina saber si algo anda mal y así tomar cartas en el asunto.

Según información publicada en DINERO EN IMAGEN, Jorge Camus, CEO y co-fundador de la plataforma Destácame, considera que aunque a veces nos provoca flojera realizar un presupuesto o incluso checar el historial de crédito, por lo menos una vez al año, este tipo de acciones son parte de los grandes errores financieros que cometemos, son los que provocan nuestros problemas con el dinero.

La elaboración

Y aquí voy de nuevo con la realización de un presupuesto, pero no es por molestarte, de verdad, tienes que hacer este ejercicio para saber cuál es el problema al que te enfrentas: La razón por la que te falta dinero para terminar las quincenas, por qué una gripa te descapitaliza, porque si tenías el dinero justo, al final no te alcanzó.

Es necesario que hagas este primer ejercicio y entonces te vas a llevar una sorpresa ¿la razón? Tu presupuesto estará lleno de números rojos: no sólo no podrás ahorrar lo que te sobra, porque no te sobrará nada, te darás cuenta que en realidad gastas más de lo que ganas, ¿cómo? sólo con un presupuesto tendrás la respuesta.

El momento perfecto

En este ejercicio de saber cómo está tu salud financiera también es importante revisar tu historial de crédito, y si no lo tienes, comenzar a generarlo, hoy es posible aunque no hayas solicitado nunca un crédito formal en un banco, sólo necesitas tu recibo de la luz.

Destácame es una plataforma que busca ayudar a que las personas que son responsables generen un historial de crédito, ello a través del registro de pago de servicios básicos.

Nerea Arcarazo, directora general de Destácame en México, explica que está comprobado que quienes son buenos pagadores de sus servicios básicos, son buenos pagadores de sus créditos.

Pero eso no es todo. La plataforma busca acompañar esta inclusión financiera con educación de este tipo, así las personas que se registren pueden tener acceso a su historial de crédito no sólo una vez al año, como lo otorgan las Sociedades de Información Crediticia, sino cada mes.

Nerea Arcarazo explica que además de encontrar ofertas de crédito con algunos socios, la empresa también te ayuda a decidir si es un buen momento para solicitar un crédito y en caso de estar sobreendeudado tienen una alianza con Resuelve tu Deuda para ayudarlos a salir de ello.

Comentarios

Comentarios