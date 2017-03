Prefiero ir al Mundial que ser el ‘Gigante de la Concacaf’: Oribe

*El ‘Cepillo’ quiere llevarse los tres puntos en casa ante Costa Rica, para encaminar su calificación hacia Rusia 2018.

México.- Oribe Peralta deja en claro sus prioridades y las de la Selección Mexicana a unos días de su duelo ante Costa Rica, primer lugar del Hexagonal de la Concacaf, rival al que esperan vencer el próximo viernes en el Estadio Azteca para tomar rumbo a la calificación al Mundial de Rusia 2018, más allá de querer demostrar que sigue siendo el ‘Gigante’ de la zona, dijo el delantero.

Los objetivos que la selección mexicana tiene en esta fecha FIFA están muy claros, ganar o ganar, así lo dijo el delantero mexicano al término de la práctica del Tricolor en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos, de cara a los partidos eliminatorios que sostendrá contra los ticos y Trinidad y Tobago.

“En lo personal no me importa si somos el ‘Gigante’ o no, aquí lo importante es calificar al Mundial haciéndolo de la mejor forma, consiguiendo la mayor cantidad de puntos posibles, primero tenemos que hacer valer la condición de local y después iremos a buscar los tres puntos de visita porque el objetivo está claro y lo podemos conseguir”, puntualizó el experimentado jugador quien espera iniciar ante los costarricenses.

Manifestó que lo único qué pasa por su cabeza es la idea de hacerse fuertes en casa y evitar complicarse el camino a la justa mundialista, tal como pasó en la eliminatoria pasada rumbo a Brasil 2014.

Nosotros estamos pensando en conseguir seis puntos porque de ese modo nos encaminamos a un paso importante de conseguir la clasificación y esa es la idea”, señaló el atacante de las Águilas del América. “Lo que haremos primero es hacer valer la condición de local y después de visita, el objetivo está claro y se puede conseguir”, apuntó.

En el mismo tenor se expresó el atacante Raúl Jiménez, quien manifestó que su presentación como anfitriones debe ser perfecta.

“Es una eliminatoria nueva y empezamos de cero en el estadio Azteca y queremos empezar de la mejor forma para lograr lo más importante que es la calificación”, apuntó.

Sobre el conjunto centroamericano, el jugador del Benfica de Portugal reconoció que para merecer los tres puntos necesitan ofrecer su mejor desempeño en lo individual y colectivo.

“Sabemos que es un rival complicado que tiene seis puntos. Debemos hacer un partido inteligente, saber que el juego tiene 90 minutos y salir a ganar”, sentenció.

La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio continuará este miércoles con sus trabajos de preparación de cara al duelo de este viernes frente al cuadro “tico”, correspondiente a la fecha tres del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Con información de NOTIMEX

