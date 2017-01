Por tiempo indefinido toman caseta de San Marcos para el libre tránsito de vehículos

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Jalisco.- Alrededor de 60 ciudadanos oriundos de Ciudad Guzmán, Jalisco, tomaron la caseta de San Marcos por lo que permitieron el libre tránsito de todo tipo de vehículos para que no paguen peaje.

Estos se manifiestan en contra del gasolinazo, y de acuerdo a Alejandro Morán no se tiene definido hasta cuándo continuarán con dicha acción.

Expresó para COLIMANOTICIAS que también están tomadas las de Atoyac y Sayula.

El manifestante explicó que las vías no son bloqueadas, sino solo no dejan que se cobre la cuota de peaje.

Además que en el lugar hay policías resguardando el orden, quienes han respetado la manifestación.

Así también Morán, expuso que no pertenece a algún partido político, h aseguró que no permitirán se realicen actos vandálicos ya que la manifestación es pacífica y totalmente ciudadana en pleno derecho a mostrar su inconformidad.

La caseta de San Marcos es una de las más transitadas de la autopista Guadalajara-Manzanillo, ya que está es importante por el traslado de mercancías entre el puerto manzanillense y la zona centro occidente y el Bajío.

Cabe indicar que los conductores de los vehículos que transitaban por el lugar, hacían sonar el claxon como apoyo a los manifestantes.

La toma de caseta para el libre tránsito vehicular también se realizó en la de Cuyutlán, ubicada en el municipio de Armería, Colima, como parte de las protestas contra el incremento de la gasolina.

