Policía Federal imparte pláticas preventivas de extorsión telefónica

José Luis Cobián|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con la finalidad de prevenir acciones delictivas como la extorsión, la Policía Federal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo ayer por la tarde un curso taller en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Delegación Manzanillo.

El representante de la Cámara, Carlos Hindman, dio la bienvenida a los asistentes a las pláticas y precisó la importancia de permanecer alertas, ante una situación de esta naturaleza.

Entre las recomendaciones para frenar el delito de la extorsión telefónica, expusieron: no proporcionar información personal o de familiares a desconocidos, “cuando se descuelgue la bocina y pregunten, ‘¿con quién hablo?’, se debe responder,’ ¿con quién quieres hablar?’, no proporcionar su número a cualquier dato personal. Vaciar periódicamente la memoria de su celular, para, en caso de robo o extravío, no puedan usar esa información. Fijar una estrategia familiar de identificación telefónica, procurar que su número sea confidencial, en la agenda del celular no usar parentescos, registrarlos por nombre como cualquier otro contacto y no exhibir datos, fotos, ni videos personales en perfiles abiertos en redes sociales”.

Asimismo, las personas que incurran en este acto ilícito estarán trasgrediendo el Código Penal Federal, Artículo 390, el cual establece: Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa. Sin embargo, debido a la situación de crisis que se vive en el país, lo más importante es estar alerta; concluyeron.