Pobreza y regateo de pensiones: la tragedia de convertirse en adulto mayor en Colima

Karla Rosas y Carlos Román Maldonado*|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- José Ramos, de 78 años de edad, es uno de los cientos de adultos mayores afectados debido al recorte de pensiones del gobierno estatal, que les fue retirada en abril de 2016.

En vez de comer, paga renta y luz, pues si no lo hace, afirmó, está en riesgo de quedarse sin hogar.

“No se imaginan los problemas que he tenido para pagar la renta, juntar desde varillitas, pedacitos de cobre o lo que hay, para pagar la renta, para que no me corran, me llegan tocando la puerta, ¿qué pasó, cuándo vas a pagar? todavía no ha acabado, quiero juntar centavitos para cubrir la renta, al cabo no me voy a ir sin pagar, entonces así me tienen, a veces ‘nomás’ miro a la que me va a cobrar la renta y ya siento que me cae como hielo en la cara”, dijo.

En noviembre de 2016, el congreso del estado aprobó una reforma a la ley para eliminar todas las pensiones de los adultos mayores de 65 años bajo el argumento de que el gobierno federal ya los apoya.

En entrevista con Antonio Suástegui Rentería, presidente de la asociación civil Movimiento de Adultos Mayores y con Discapacidad A.C., menciona que desde que se les retiró la pensión a estas personas, han tenido que buscar otros espacios para vivir.

Y que no se están respetando plenamente sus derechos fundamentales, dijo, pues según el artículo nueve, fracción nueve de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud, el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales tendrían que implementar programas a través de los cuales los adultos mayores serán sujetos de recibir apoyos económicos para su subsistencia, como un derecho que tienen los adultos.

El monto que se les daba en esta pensión era de dos mil treinta pesos bimestralmente.

El activista de los adultos mayores explicó que mientras entregaban el último pago pendiente a los beneficiarios de ese programa el 28 de abril, el Instituto de Atención para Adultos en Plenitud (IAAP) también les entregó un oficio donde se les notificaba la baja, dado que se detectó que también reciben el apoyo federal “65 y más”.

Mencionó que los gobernadores “hablan mucho en el discurso” sobre abatir la pobreza extrema, pero que se hace caso omiso a las personas que viven en la miseria.

Antes de la reforma en noviembre del 2016, el estado establecía el apoyo a partir de los 60 años sin límite de edad.

Por eso, cuando las personas llegaban a los 65 años, recibían dos pensiones: una del estado y otra de la federación, pero después esto ya no se pudo debido a reglas de operación del programa de la Sedesol.

“Ocho adultos mayores ya murieron, porque no tuvieron para comprar su medicamento, mucho menos para alimentarse, y eso es lo que duele”, dijo el activista.

Suástegui Rentería remarca que, si el gobierno invierte en jóvenes “está bien ya que es un derecho que tienen los jóvenes, pero que también debería de hacerlo en casas para adultos mayores, debido a esto el derecho a la vivienda del adulto mayor, se ve violentada. Porque la omisión también es discriminación, y aquí el omitir que el adulto mayor necesita vivienda, es un acto de discriminación”.

Y respecto al derecho al trabajo que estos tienen, dice que solamente les brindan trabajos de vigilante, y que “solo de 56 para abajo”, pero los que prácticamente están en el olvido son los de 60 años en adelante.

Así, hace alusión a que no se está respetando el derecho que está estipulado en la Ley de Adultos Mayores. “¿para el Gobierno ya les eliminó ese derecho fundamental? pues a lo mejor así lo perciben, nosotros no, el derecho se termina hasta que se termina físicamente la persona… no hay cumplimiento al derecho al trabajo que tenemos como adultos mayores”.

De acuerdo con las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, publicadas en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el apoyo que otorgará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a los adultos mayores de 65 años y más, será de 580 pesos mensuales este año.

IAAP

De acuerdo con Dora María Yáñez Contreras, Secretaria Técnica del IAAP, la reestructura de pensiones fue debido al empate de padrones, que a cierta edad, estas personas recibían varias pensiones, y al eliminarla, muchos más adultos se beneficiarían con este apoyo.

Indicó que como parte de estos padrones se evaluó a quien se le daría de baja, ya que el adulto mayor de 65 años ya recibía apoyo por parte del gobierno federal, y extenuando que estas pensiones pasarían a los que no contaban con ninguna de ellas.

También explicaron que el sistema de pensiones del gobierno federal y estatal, son una complementación, ya que terminando los 64 años cumplidos, que es el límite para la pensión del estado, se le da continuación con la federal a partir de los 65.

Se reformó la ley para poder apoyar a los que realmente lo necesitan, dicen, para poder solventar de alguna manera sus necesidades básicas.

*Estudiantes de periodismo de la Universidad de Colima

