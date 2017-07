Pierde peso con este licuado nocturno

COLIMANOTICIAS

México.- Existen cientos de recetas para tomar bebidas en la mañana y comenzar el día con energía o para luego de hacer ejercicio; sin embargo en las noches también es bueno tomar un licuado que te ayude a bajar esos kilitos de más.

Este tipo de licuados adelgazantes para la noche no pueden ser iguales a los que tomamos en el día, pues ciertas frutas y sustancias no son recomendables antes de dormir, ya sea por su contenido calórico o porque son diuréticas y no nos permitirán dormir tranquilamente.

Por eso, hoy te brindamos esta receta para que pruebes disfrutarla antes de dormir:

Ingredientes:

-Un pepino cortado en rodajas, preferiblemente con cascara.

-El jugo de un limón.

-Una rama de perejil fresco.

– Un tallo de apio.

– Una taza de agua.

Modo de preparación: coloca todos los ingredientes en la licuadora y deja que se mezcle bien anta eliminar los grumos y listo tu batido estará listo.

Algunas veces es más fácil tomar este tipo de bebidas con el uso de pitillo, puedes conseguir uno de vidrio o reusable y te será más sencillo.

Es importante señalar que este batido no es un sustituto de la cena, sino un complemento, debes mantener una alimentación balanceada y hacer ejercicio para ver resultados.

Posiblemente te dará ganas de orinar, así que bébelo al menos media hora antes de acostarte.

Fuente: EME DE MUJER

Comentarios

Comentarios