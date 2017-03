Piden empresarios que policía militar permanezca más tiempo en Colima

*Destacan logros obtenidos en Tecomán, pero temen que puedan dispararse los homicidios dolosos tras su retiro.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La iniciativa privada en la entidad hizo un llamado a las autoridades para que permanezca más tiempo en territorio colimense la policía militar, con el fin de inhibir hechos delictivos en los municipios que son calificados como focos rojos.

Al respecto, el presidente de Coparmex, Mario Moncada Cantú, comentó que el sector teme que con la ausencia de la policía militar regresen los niveles de homicidios dolosos.

Por ello, consideró que la presencia de los militares en Tecomán fue positiva; sin embargo, su estancia fue muy corta y no se aprovechó para capacitar a la policía estatal y la de los municipios.

“Vimos con muy buenos ojos la llegada de la policía militar que hizo una labor importante, sobre todo en el municipio de Tecomán. El tema está en que ya se terminó su periodo de estancia acá y resulta que nos quedamos prácticamente como estábamos; los efectos de la presencia de la policía militar fueron positivos, sí se inhibió la ejecución de homicidios dolosos”, sostuvo.

Hizo saber que la policía estatal y la de los municipios no está bien preparada, no ha pasado exámenes de confianza, no ha habido capacitación y no está bien equipada. “Con esa premisa, lo que podemos esperar es que vuelva a suceder lo mismo, desgraciadamente no hemos aprovechado la presencia de las fuerzas federales para preparar a nuestra policía”.

Apuntó que no se puede confiar en la policía local, y si se sigue actuando igual va a seguir el mismo comportamiento de la delincuencia en cuanto a homicidios dolosos.

El líder empresarial exhortó a las autoridades para que pongan atención pues se han firmado convenios entre cámaras empresariales y representantes de sociedad con el Gobierno del Estado, para la prevención del delito y no se han visto acciones contundentes hasta el momento.

No obstante, dijo que el problema de la inseguridad ha trascendido administraciones estatales, tratando de recuperar la tranquilidad que anteriormente se tenía en el Estado y no se ha logrado. “Se necesitan acciones contundentes de inteligencia, policías capacitadas, equipamiento y el uso de tecnología para atacar al crimen organizado.

