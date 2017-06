Pide Canaco reuniones frecuentes con autoridades de seguridad para evaluar acciones

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) sostuvo que como organización han trabajo de cerca con la Junta Coordinadora Empresarial (JCE) y con el Consejo Ciudadano por la Seguridad.

Al respecto, el presidente de esta Cámara, Walter Oldenbourg Ochoa, expuso que están preocupados como empresarios por el repunte en los índices de violencia e inseguridad en la entidad

Ante esta situación, la JCE tomó la decisión de apoyar al Consejo Ciudadano por la Seguridad para buscar mecanismos de trabajo con los tres niveles de gobierno, y que las cosas empiecen ya a trabajarse con fechas y proyectos puntuales para la mejora de nuestra sociedad.

Indicó que, por una parte, el Estado se queja de que el municipio no hace lo que le corresponde y el ayuntamiento dice que no dispone de las herramientas necesarias para participar. De igual forma, el Gobierno Estatal dice que la Federación no hace el trabajo que debe de hacer contra el crimen organizado.

“Queremos creer que no es falta de voluntad sino simplemente falta de coordinación, pero creemos que no podemos seguir esperando más en esa descoordinación de los tres niveles de gobierno y que como sociedad nos debemos de sumar para trabajar en mesas de trabajo en pro de la seguridad para tratar de mejorar ya nuestro entorno”, destacó.

En ese sentido, reconoció que la Canaco no ha sostenido acercamientos con el titular de la SSP, pero falta tener más acercamiento con el Gobierno Estatal y Federal, para concretar reuniones cada 15 días donde se revisen los índices de inseguridad y medir la efectividad de las acciones que se han emprendido.

“Directamente los empresarios no sentimos que los delitos vayan a la baja y por eso hace falta tener reuniones porque quizá las autoridades tengan otro registro que desconocemos”, mencionó.

Oldenbourg Ochoa confirmó que ya se tuvo el acercamiento con una empresa de seguridad para valorar la implementación de un “botón de pánico”, la cual les presentó un proyecto para conocer su funcionamiento y ahora revisarán los costos de operación para ver si se puede adquirir con la aportación de varios comerciantes interesados e incluso instalarlo en sus domicilios.

“El proyecto se ve factible y lo que me mostraron es interesante, creo que generaría confianza en nuestro patrimonio; la inversión sería escalable dependiendo de lo que cada uno quiera proteger porque hay equipos con cámaras, sensores de apertura de puertas, sensores térmicos para detectar una persona en áreas específicas, para casos de incendio o fuga de gas”, señaló.

El líder empresarial puntualizó que lo importante del proyecto es que una vez que alguien acciona automáticamente o manualmente un botón de pánico, si se cuenta con cámaras de video vigilancia, su señal se puede abrir hacia un centro que estaría controlado por quienes contraten el servicio.

“En muchas ocasiones no se tiene la confianza por parte de empresarios o de ciudadanos de abrir las imágenes de sus cámaras a otras personas, por eso se trataría de formar nuestro propio centro de seguridad privado para generar confianza de que las imágenes llegan a una empresa contratada por los empresarios para acelerar la reacción, al poder observar con imágenes al momento la emergencia que se reporta.

