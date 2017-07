Permanente evaluación del desempeño de trabajadores

*foto de archivo

*Se lleva a cabo para garantizar la eficiencia y calidad, explica el secretario de Administración.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Gobierno del Estado lleva a cabo la evaluación del desempeño de sus trabajadores, como parte de las acciones para garantizar la eficiencia en las dependencias y la atención al público de calidad.

Lo anterior fue informado por el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, quien expuso que el personal de confianza de la administración estatal está en permanente evaluación.

“Como el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, lo ha dicho, la evaluación de todo el personal de confianza es permanente, incluidos los propios secretarios, directores y coordinadores”, expresó.

Meiners Tovar indicó que en Encuentros Ciudadanos y otros espacios se han acercado personas con adecuados perfiles curriculares, pero que en este momento no se cuentan con plazas para contratarlos.

Por ello es importante evaluar el desempeño de los trabajadores de manera permanente, para que en los casos que se detecte que no cumplen con el perfil adecuado para el cargo o no han tenido una labor aceptable, ya no se renueva el contrato y se busca alguien con el perfil idóneo.

Kristian Meiners dejó en claro que quienes manifiesten cumplimiento en las tareas que les son encomendadas, no tienen de qué preocuparse.

Comentarios

Comentarios