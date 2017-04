PERGAMINO BALOMPÉDICO

Por: Alex Berber

Habrá Ascenso MX un año más; hay plan A y B

Los rumores que se vertieron en torno a la permanencia de Loros en el Ascenso MX, independientemente de si “oficialmente” descendían o no, se justificaron con el anuncio que dio el dueño de la franquicia, Jimmy Goldsmith, en la rueda de prensa posterior a la victoria de los colimenses 2-0 ante el Atlante, que significó el cierre del Clausura 2017 en el Estadio Universitario de Colima.

En tal encuentro con los medios de comunicación, Goldsmith dejó en claro que habrá futbol de categoría de Ascenso, al menos un año más, gracias a la ejecución de un plan A y un plan B, que de una manera u otra, estaría asegurando que los aficionados colimenses sigan disfrutando de la antesala de la Primera División, al menos dos torneo más.

La primera opción, y en la que ya ha estado trabajando Jimmy desde hace unas semanas, consiste en conseguir una franquicia del Ascenso a préstamo, tema en el que el directivo especificó que aceptará el trato solamente si la franquicia viene libre de compromisos con jugadores y sin “socios” con los que el todopoderoso gestor de Loros tenga que “ponerse de acuerdo” para tomar decisiones al respecto de este nuevo proyecto.

El segundo plan, en el hipotético caso de que Jimmy no pueda hacer la gesta de conseguir prestada una franquicia de la categoría entre sus amistades del mundillo del futbol, consiste en esperar a finales del mes de mayo, cuando en la reunión de dueños del Ascenso se vote la moción por ampliar la división a 20 equipos, dos más de los que actualmente disputan el torneo, y que por tal motivo se proceda a anular el descenso del equipo que perdió la categoría en esta temporada 2016-17, es decir, Loros, que se vería beneficiado indirectamente, al ser reinstalado en la llamada categoría de plata del futbol mexicano.

Pongamos en contexto. Por un lado, hay equipos cuyos dueños no están a favor de la ampliación de participantes en el Ascenso, y como ejemplo está en Atlante, cuadro que pese a sus buenos resultados en los torneos previos al recién concluido, estuvo a horas de no jugar ante Loros, y sólo jugaron porque la directiva tuvo que reconocer el adeudo de casi tres meses de sueldo a toda su plantilla. En el Ascenso, los números rojos se extienden a prácticamente todas las administraciones vigentes, y ese podría ser el principal factor por el que correría riesgo de ser aprobada la moción de la ampliación a 20 competidores.

Sin embargo, las desgracias financieras podrían ser el factor determinante para que, más pronto que tarde, Jimmy Goldsmith consiga una franquicia prestada o alquilada para Colima, bajo los términos que a él le convengan más. La gran ventaja de un empresario futbolístico como Jimmy, es que no necesita imperativamente de los sponsors para sobrevivir en la categoría que él desee. Para mejor ejemplo, la pureza en el uniforme con la que jugó Loros a lo largo de los dos torneos, cuya falta de patrocinadores nunca pusieron en riesgo el pago a sus jugadores. Esta ventaja monetaria la tienen pocos, y hay muchos empresarios en esta rama que estarían dispuestos a soltar al menos un año su franquicia, hasta encontrar una sede en la que sus proyectos futbolísticos les generen, sino ganancias, al menos no pérdidas millonarias.

Además, la plantilla de jugadores de Loros para el siguiente año (que de entrada ya no tendrá ni a Christian Sánchez, Hebert Alférez, Fito Espinoza, Irving Ávalos y Ángel Partida), le saldrá más barata a Goldsmith. Me explico: salvo Eder Cruz, prácticamente todos los futbolistas del plantel colimense demostraron que no son jugadores para el Ascenso, algo que ya se ha oficializado con su descenso inminente a la Segunda División. En la renegociación, Jimmy tendrá la ventaja de pagar “lo justo” por tal desempeño deportivo, dejándole margen económico para contratar jugadores de experiencia, de esos que verdaderamente podrían cargar con el equipo en una nueva aventura en el Ascenso, incluso con posibilidades de que se acerquen a la Copa MX. Lo que no hicieron los jugadores del año futbolístico que está por concluir.

Comentarios

Comentarios