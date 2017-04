Peralta evita polemizar acusaciones de Indira y le agradece su colaboración

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, evitó polemizar las acusaciones de Indira Vizcaíno Silva, ex secretaria de Desarrollo Social de Colima, y le agradeció su colaboración en el gabinete gubernamental.

“No quiero polemizar, ni dar repuesta puntual a este tipo de declaraciones. A Indira se le dio oportunidad para qué colaborara como secretaria de Desarrollo Social, sus resultados están a la vista de todos y evaluación de colimenses. Puedo decir que agradezco que durante un poco más de 1 año se haya incorporado al equipo como parte del gabinete y haya hecho su mejor esfuerzo para cumplir a colimenses”.

En torno a lo que algunas voces mencionan que Vizcaíno Silva dejó el cargo para empezar acciones electorales, Peralta Sánchez refirió que ello se verá en próximos días. “Hasta el momento que fue colaboradora de gobierno del Estado asumo la responsabilidad de esa definición, agradezco el que haya colaborado con nosotros y a partir del sábado 1 de abril definirá qué hará y estaremos atentos a su actuación política”.

Además refirió que cada secretario define cuál será su plan de acción, cómo trabajara, sus objetivos y quienes no puedan dar los resultados tienen todo el derecho de retirarse y dedicarse a otros temas.

“Aquí se exigirán resultados, no hay recursos pero ese no tiene que ser pretexto, tenemos que salir adelante, no obstante a la escasez de recurso que se tiene que administrar”.

El gobernador descartó crisis al interior del gobierno estatal, ya que expresó, todas las secretarías trabajan con buenos resultados y se avanza en cumplimiento en el Plan Estatal de Desarrollo.

