PAN pretende bajar IEPS y reducir el precio de la gasolina; el PRI tiene la última palabra: Antero

Colima, Col.- La fracción parlamentaria del PAN ha propuesto dos iniciativas para contener la escalada de precios de la gasolina: una presentada en la cámara de diputados y otra en el Senado.

La intención es que el precio de la gasolina al menos tenga el del año 2016 aunque también el gobierno federal, los estatales, ayuntamientos y los poderes legislativos tendrán que hacer ajustes a su gasto.

En rueda de prensa, Fernando Antero Valle, diputado federal del PAN, explicó que la reforma energética puede ayudar a mejorar los precios, “lo malo de esto que una herramienta de este tipo está en manos de un pésimo gobierno”.

Añadió que en el 2015 hubo un recorte presupuestal de 65 mil millones de pesos al sector energético, especialmente a la construcción de una refinería, y lo canalizó a la presidencia de la República donde no lo tocó. “La transportación es monopolizada por el sindicato de Pemex en donde el 90% de los combustibles se distribuye en pipas y este monopolio no puede cambiar; con la reforma energética lo puede cambiar, pero no se ha podido”.

Un tercer elemento para el encarecimiento del combustible es el almacenamiento, continuó, pues en 1980 había 2 mil gasolineras y había 70 almacenes y en el 2016 hay casi 30 mil gasolineras y siguen existiendo los mismos 70 almacenes. “Esto significa que Pemex, gracias a la corrupción y a la no construcción de refinerías, hace que se encarezca el precio de la gasolina, puede que sea una buena reforma pero está en manos de un pésimo gobierno corrupto que no ha podido desprender los indicadores”.

Antero Valle añadió que 4 pesos por litro de combustible son del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) –que entre otros artículos se le impone a las gasolinas- mientras que la importación de las gasolinas llega a 71% del total que requiere el país “y se está pagando por la importación en dólares, antes de 6 meses, vamos a pagarla a 25 pesos y eso es parte del incremento”.

Lo que se puede hacer, enfatizó, es revertir en términos fiscales el IEPS “pero necesitamos la votación del PRI, del Verde y del Panal” para sacar adelante cualquiera de las iniciativas; la de los diputados propone sólo una reducción del 50% “porque ese dinero también se va a gobiernos estatales y municipales”, mientras que en el Senado se propuso la eliminación total del IEPS a la gasolina.

Manifestó que la reducción o eliminación del IEPS obligará a que todos los niveles de gobierno, incluidos los congresos y otros organismos de gobierno, a reducir su gasto y privilegios. “Bajar salarios, aguinaldos, viáticos, eso implica reducir el gasto del gobierno, ser más eficientes”.

El diputado federal recalcó que la liberación de los precios se adelantó dos años e iba a ser progresivo “y que cuando entrara a la libre fuerza del mercado no tuviera este golpe (…) y da como consecuencia del encarecimiento de la canasta básica”.

Insistió en que también tiene responsabilidad los gobiernos estatales “y el gobernador Ignacio Peralta Sánchez debería sentarse con los legisladores federales para decir yo le entro como gobierno para ahorrar en esta partida y los gastos personales va para abajo y también salario de diputados y senadores”.

“Pero no le conviene a Enrique Peña Nieto, en el 2012 y 2013 este impuesto no se tasaba a las gasolinas; en 2013 hubo ingresos de 51 mil millones de pesos para el 2015 este incremento fue de 215 mil millones y este 2016 cerró en 315 mil millones de pesos y para el 2017 serán 417 mil millones y de esos 385 mil millones de pesos de este impuesto proviene de las gasolinas y de ahí tiene que pagar los combustibles que importa por la ineficiencia del gobierno por no invertir en Pemex y proteger a los corruptos como Romero Deschamps y a toda esa bola de delincuentes que tiene en el gobierno”.

