Pamela de la Vega rinde protesta como Presidenta del Consejo Directivo de la Cruz Roja Manzanillo

Antonio Vázquez|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La tarde de ayer tuvo verificativo, en el salón de eventos Marbella, de la zona turística de Manzanillo, la toma de protesta de Pamela de la Vega Tirado, como Presidenta del Consejo Directivo local de la Cruz Roja Mexicana en Manzanillo.

En el evento estuvieron presentes Raymundo Covarrubias, delegado estatal de la Cruz Roja en Colima; Luis Felipe González, representante de la Presidenta Municipal, Gabriela Benavides, y coordinador médico asistencial del DIF municipal; Juan Gerardo Orozco, representante del Gobernador Ignacio Peralta y Jefe Jurisdiccional 3 en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; Héctor Manuel Galindo, Presidente de la Delegación local Colima y subdelegado estatal de la Cruz Roja y director general del ISSSTE; Pamela de la Vega Tirado, Presidenta de la Delegación local Manzanillo; Néstor Homero, Presidente de la delegación local Armería; Capitán de Navío Juan Carlos Viera, representante de la Fuerza Naval del Pacífico, Capitán, Juan Antonio Gavina Molina, representante, de la VI Región Naval, entre otras personalidades civiles.

También hicieron acto de presencia voluntarios de la Cruz Roja y público en general que decidió asistir al evento.

Pamela de la Vega explicó: “He tenido el gran honor de ser Presidenta de la Delegación Local de la Cruz Roja Manzanillo por poco más de dos años y me involucré sin imaginar la gran satisfacción que se siente poder ayudar, me gustó tanto que me casé con la Cruz Roja y quiero seguir sirviendo por el tiempo que me lo permitan. Cruz Roja es una institución de asistencia humanitaria que tiene como misión ayudar a quien más lo necesita cuando se registra una emergencia o una situación de desastre natural o un accidente, nuestro trabajo, día a día se centra en aliviar el sufrimiento de las personas aplicando nuestros principios fundamentales”.

“Cruz Roja en Manzanillo, ofrece 8 de cada 10 servicios de ambulancia que se prestan en el día, somos la única opción atendiendo emergencias pre-hospitalarias y somos hombres y mujeres que hemos hechos de nuestro proyecto de vida la vocación de servir a quien más lo necesita, sin recibir nada a cambio y muchas veces arriesgando la propia vida”.

Quedó integrado por empresarios y personas con alto sentido humanitario el Comité Directivo Local, que entre sus objetivos tendrá ser los ojos de la sociedad para el buen y adecuado uso de los recursos de la benemérita institución.