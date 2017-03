Otra vez les corrigen la plana…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Mal sabor de boca dejaron las y los consejeros integrantes del Instituto Electoral del Estado de Colima, en la última sesión extraordinaria, la vigésimo quinta que celebran en el período interproceso, el pasado martes, cuando tuvieron que hacer de tripas corazón, como coloquialmente se dice, y contra su voluntad aceptar la resolución definitiva recaída a los medios de impugnación identificados con el número de expediente JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima.

Y es que la sesión extraordinaria tuvo que convocarse porque se recibió la notificación del Tribunal Electoral, relativa al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral interpuesto por Miguel Ángel Núñez Martínez, que en aquella sesión del 26 de enero pasado, lo habían acuchillado y que ahora, otra vez, les estaban enmendando la plana y les ordenaban restituir al defenestrado Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEEC.

El pasado 30 de enero “Desde la Curul 26”, (http://ipuntocom.mx/deade-la-curul-26-hablando-de-mujeres-y-traiciones/), le narré a usted cómo se habían confabulado los y las consejeras del Instituto Electoral, para de la manera más hojaldra, sin el menor recato ni consideración y hasta cobarde, porque no le dieron la cara para despedirlo de frente, se confabularon para sacarlo del edificio y aprovechando su ausencia pensaban sacar la sesión, nombrar al sustituto, para que cuando él llegara a las instalaciones del Instituto, pues se encontrara de que pues ya no era más el Secretario Ejecutivo.

Y para que vea usted que sí hubo confabulación, le recuerdo que el consejero José Luis Fonseca, que preside la Comisión de Denuncias y Quejas, instruyó al Secretario Ejecutivo, para que acudiera, fuera de la sede del Instituto Electoral, a recabar unas pruebas, supuestamente sobre un recurso que estaba elaborando, y aprovechando esa ausencia es que pretendieron darle el madruguete, y nombrar a Omar Espinosa, quien se prestó a la traición, como nuevo Secretario Ejecutivo, durante una sesión a la que no invitaron a Miguel Ángel Núñez.

Pero bueno le decía a usted que la resolución definitiva del TEE, les cayó en la punta del hígado a los y las consejeras, gritaron, patalearon, se rasgaron las vestiduras, queriendo quedar más puras que la Madre Teresa de Calcuta, pero al final les ganó el hígado… todo por la soberbia y por no aceptar que habían actuado mal.

Cuando se leyó el acuerdo, la consejera Verónica González decía que iban a aprobar el acuerdo, “porque las resoluciones del Tribunal se acatan”, sin embargo señalaba que muchas veces la gente tiene desconocimiento “y solo quienes estamos aquí dentro y participamos en las deliberaciones y análisis, nos damos cuenta de ello y a veces por no emitir algún comunicado, alguna entrevista, hay cuestiones que se quedan dentro (y) hacia afuera se interpretan de otro modo”.

La amenaza: Ya vendrá…nos vemos a la salida…

Hubo muchas intervenciones, 18 para ser exactos, pero a la que de plano no la calentaba ni el sol, fue a Verónica González, que se sentía agredida hasta por las intervenciones de los comisionados políticos, que les echaban en cara que precisamente la resolución definitiva revocando los actos del consejo general del IEEC, era precisamente por no apegarse a la legalidad que tanto estaban pregonando.

Por eso en cuanto tuvo oportunidad, en la segunda ronda de intervenciones, les echó en cara a los comisionados y les dijo “…no necesitamos más que leer el reglamento interno del Instituto Electoral del Estado de Colima, así como el reglamento de sesiones, que fueron discutidos y que no fueron impugnados, por tanto están firmes”.

Verónica González les decía a los comisionados que si no se les concedió en aquella sesión del 26 de enero una ronda más, cuando en otro asunto anterior sí habían autorizado una cuarta ronda, aunque claro, en esa ocasión era porque los consejeros querían seguir justificando; y en cambio cuando los comisionados, pedían una cuarta ronda para que les explicaran las causas y motivos por el cual querían remover a Miguel Ángel Núñez, se fueron por la fácil y tan solo dijeron “…el acuerdo se considera suficientemente discutido, por tanto pasamos a votación”.

González Cárdenas decía que los consejeros eran respetuosos “… tanto de la libertad de expresión de todos los que formamos parte de esta mesa y de los periodistas y de toda la ciudadanía en general. Nosotros hemos recibido a veces críticas infundadas, sin embargo no hemos levantado la voz”.

Verónica González, como acordándose de los pleitos de primaria entre los estudiantes, que soltaban la frase “…nos vemos a la salida”; o cuando estaba el regaño de la mamá (de las de antes, no de ahora), de “…ya llegaremos a la casa y vas a ver”, lanzó lo que para todos los que estábamos presenciando la sesión fue una velada amenaza.

“Respecto a lo que señala el comisionado del PT (Marcos Barajas, quien le había echado porras a Miguel Ángel Núñez y manifestó su beneplácito porque sería reintegrado), tenga usted la confianza y la plena seguridad, de que el funcionario será reintegrado a sus funciones con base en este acuerdo o a esta resolución que ha emitido el Tribunal Electoral, sin embargo también hay que aclarar que esta resolución es para su reintegración.”

“…(Pero) este organismo es autónomo que toma sus decisiones… el tema no está agotado; el tema seguirá siendo analizado y el tema, con las decisiones que tomemos posteriormente, serán debidamente fundadas, motivadas, legales, sobre todo mirando la profesionalización de este Instituto Electoral, porque tenemos ya en puerta un proceso electoral sumamente complejo, que requerimos la unidad, no solo de los consejeros, sino también de los representantes de los partidos políticos, que formamos parte de esta mesa, pero también necesitamos crear confianza en la sociedad y esa confianza, si no la trabajamos todos, no la vamos a poder crear, es una realidad”.

“No tiene por qué durar lo mismo que el Consejo…”

La amenaza no pasó desapercibida, ahí estaba, clara: “…el tema no está agotado; el tema seguirá siendo analizado…”, y sin haber pronunciado la frase todos la interpretaban “a la siguiente no se nos escapa…”

Los comisionados políticos voltearon a verse entre sí y fue el representante de Acción Nacional, Gerardo Palafox Munguía, quien le pide a la presidenta provisional Ayizde Anguiano, si Verónica González puede aclararle “porque no me quedó muy claro, me gustaría que nos explicara, a qué se refiere con “…el tema no está agotado…”.

Luego de consultarle a la consejera si aceptaba la pregunta Verónica González, aceptó por lo que retomó la palabra y para que no quedara duda de que había querido decir lo que todos habíamos entendido, agregó:

“La resolución que está enviándonos el Tribunal Electoral y que estamos acatando en este momento, no sé si usted ya la habrá leído, si no pediría que también se las pudiéramos compartir. La resolución es bastante larga que apenas ayer (el lunes) fuimos notificados…”, dijo.

“Le entiendo, a ver si no me equivoco, si no me corrige por favor, presidenta, que (el TEE), ordena la reinstalación, porque el ciudadano metió un JDCE en el sentido que él señalaba de que no se había notificado y no se le había dejado participar en esa sesión y porque en el acuerdo no se especificaban las razones por las que se le estaba perdiendo la confianza y se le estaba removiendo”, dijo González Cárdenas.

Y añadía que en cumplimiento de ese derecho que tiene el ciudadano se le da la razón “y nos piden que lo reinstalemos. Sin embargo, no están diciendo ratifíquenlo y déjenlo por todo lo que dure el consejo”.

“Las decisiones, por eso estoy haciendo un señalamiento de que las decisiones del consejo son decisiones que deben estar apegadas a su plena autonomía; y también hice un señalamiento de que el funcionario será incorporado y respetado como siempre fue respetado en sus funciones y como persona”. Ahí quedaba la reiteración de la amenaza

¡Ah, pero no fue por unanimidad!…

Otro que no perdió a gusto fue el consejero José Luis Fonseca, quien no hizo nada para disimular su muina, él fue otro de los que no les gustó que el Tribunal les corrigiera la plana, y que los volviera a exhibir, y es que no es el primer recurso que le toca apechugar y bailar con la más fea.

Por eso para tratar de hacer creer a los demás que la razón la tenían ellos, y decía que “… cuando tomamos esa decisión (correr al Secretario Ejecutivo), la tomamos fundada y motivada, tan así que el proyecto original que emitió el magistrado ponente (en el TEE) era en el sentido de confirmar la resolución y fue una decisión por mayoría…”, no fue unanimidad…. ¡ah! qué bonito consuelo.

Y después en otra de sus intervenciones, volvió a brincar de su asiento cuando el comisionado de Nueva Alianza, César Guerra, les recuerda que por ese desaseo y esa falta de preparación de los documentos y de los asuntos que se abordan en el Consejo General, es que el Tribunal Electoral del Estado, les había impuesto una sanción económica, por no haber entregado a tiempo el informe circunstanciado para justificar por qué la pérdida de confianza y por qué no se le hicieron saber las razones por las que era removido del cargo.

Ahí Fonseca Evangelista, haga de cuenta que le prendieron un cohetito allá donde le platiqué, “¡no vayamos a revolver las cosas…! el agravio del que se toca en la sesión, es un punto totalmente distinto el motivo por el cual el Tribunal está decidiendo revocar el Acuerdo 35, es fundamental y primordial esa distinción”.

Y agregaba: “si hay una multa o no hay una multa, es impugnable en primer término, se viola el Código, desde mi gusto y es mi punto particular, porque en la interpretación de las normas se vale que cada quien tenga su punto de vista y esta imposición de la multa, no cumple con las formalidades esenciales de ley”.

“Es decir se impone una multa al Instituto Electoral del Estado, sin tomar en cuenta todas y cada una de las hipótesis normativas para la imprecisión de la misma, para mi gusto está fuera de ley”, afirmó.

Lo que sigue… ahí les va otra primicia

Y así mientras en el Consejo General del IEEC están afilando los cuchillos para cobrárselas todas a Miguel Ángel Núñez, déjeme darle a conocer otra primicia: El Tribunal Electoral del Estado, aprobó por unanimidad dar entrada al recurso de apelación interpuesto por Juan Manuel Rodríguez Peña, Director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, que tenía más de 16 años de servicio en el consejo general del IEEC y que las consejeras, en colusión con los dos consejeros, también le cobraron cuentas y lo despidieron sin más, ni más.

El Tribunal Electoral, al aceptar el recurso, aprobó realizar el reencauzamiento de la petición y en lugar de dirimirlo como Recurso de Apelación, fue reencauzado a Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral (JDCE), por existir un antecedente similar que ya conoció el Tribunal. Con este reencauzamiento, quedó radicado con el número de expediente JDCE-08/2017.

Doble garrotazo…

Pasando a otros temas, se acuerda que el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, andaba desatado interponiendo Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral (JDCE), tanto en el Tribunal Electoral del Estado, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ándale, que con diferencia de 24 horas ya respondieron ambos órganos jurisdiccionales.

El garrotazo fue por partida doble, primero el martes el Tribunal Electoral del Estado aprobó por unanimidad desechar el Juicio para la Protección de Derechos Ciudadanos Electoral promovido mediante el JDCE-07/2017, por Rafael Mendoza Godínez, en contra de actos del Congreso del Estado.

Según lo explicó el Secretario General de Acuerdos del TEE, Enoc Francisco Morán Torres, al leer el proyecto donde están plasmadas las causales de improcedencia, se indica que “este Tribunal advierte que se actualiza la causal relativa a la improcedencia del juicio ciudadano prevista en el artículo 32 fracción II, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Medios”.

Se afirmó que el actor (Rafael Mendoza Godínez), “a través de un juicio ciudadano pretende controvertir el decreto 274, aduciendo la violación a su derechos político-electoral de ser votado, a fin de ocupar, desempeñar las funciones inherentes del cargo de presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima”.

El TEE consideró que el acto reclamado “es de una naturaleza político-administrativa y no de naturaleza electoral”, por lo que de acuerdo al Artículo 122 de la Constitución local, con relación al diverso 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen que los delitos y faltas oficiales en que incurran funcionarios a que se refiere esta misma ley, conocerá el Congreso como Jurado de Acusación y el Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como Jurado de Sentencia”.

Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad desechar de plano la solicitud del presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, quien interpuso el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado en el expediente JDCE-95/2017, en contra del Congreso del Estado.

Durante la sesión extraordinaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se propuso el desechamiento de plano del recurso interpuesto por Rafael Mendoza Godínez, “promovido contra el Decreto 274 del Congreso de Colima, relativo a las conclusiones del juicio político 014/2016, pues la demanda del actor carece de vinculación”.

Las razones esgrimidas por el máximo tribunal en materia electoral, son exactamente las mismas por las que el Tribunal Estatal, desechó la solicitud de Rafael Mendoza

La Sala Superior explicó que “la demanda carece de vinculación con sus derechos político-electorales ya que las sanciones que le fueron impuestas, no atentan contra su derecho de ser votado, en tanto que son una medida excepcional de naturaleza política”, por lo que se propuso desechar de plano el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano.

Para cerrar…

**La noche de este miércoles se cerró la convocatoria para designar a los cuatro consejeros electorales que habrán de incorporarse al Instituto electoral del Estado de Colima.

De acuerdo a la información recabada, la cifra de suspirantes anda muy cercana a las 200 personas; el martes iban registrados 94, por lo que ayer que fue el último día y que se vio gran afluencia de aspirantes entregando documentación, se especula que la cifra llegue, y en un momento dado, hasta rebase el número de 200, que estarán disputándose los cuatro cargos.

De las cuatro posiciones que estarán en juego, tres serán por 7 años y entrarán en funciones el 1 de octubre de este año; el cuatro consejero, será electo únicamente por cuatro años, pues será quien ocupe el lugar que dejó vacante la consejera Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, quien fue removida del cargo.

Quien sea designado por cuatro años, asumirá las funciones de presidente o presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado, y deberá tomar protesta a más tardar el 30 de junio del presente año.

Ya cuento con algunos nombres, pero intentará obtenerlos todos, o la mayoría, para comentarle los perfiles de los profesionistas que acudieron a registrarse

**El Congreso del Estado sigue disfrutando de su receso, por lo que la Diputación Permanente se sigue haciendo cargo de lo que llega, este miércoles sesionaron y la verdad fue nada más para cubrir el expediente, pues no hubo nada digno de escribir a casa.

Bueno déjeme decirle que no hubo nada digno de escribir, porque los diputados siguen con la pésima costumbre de no leer nada; si es el acta de la sesión anterior, se solicita dispensa para no leerla, que porque ya todos la tienen en sus correos electrónicos; la síntesis de comunicaciones, tampoco se lee, se solicita dispensa para no hacerlo, argumentando la misma razón, que ya les llegó por correo electrónico.

En síntesis, estamos en medio de una opacidad total, donde parece que la consigna es que no se enteren de nada los colimenses, y los reporteros mucho menos.

**En otro tema, déjeme comentarle que siguen entrampadas las comisiones de Educación y Cultura y la de Igualdad de Género, por el nombre de una propuesta a presea; el PAN insiste en que se premie a la diputada Gretel Culin, por el folletito de los pueblos mágicos, lo que escribió sobre Comala.

La diputada panista se molestó porque comenté eso que había escrito un folletito sobre Comala y me contacto para decirme que era todo un libro, y tiene toda la razón, es todo un libro que no lo escribió ella; que habla de 112 pueblos mágicos de la República Mexicana, y que la diputada panista solo escribió, –bueno eso me dijeron–, lo referente al pueblo mágico de Comala y que es parte del libro que contiene las 112 historias.

¿Le digo algo?, a pesar de que hasta la trayectoria entregada de la panista trae imprecisiones, le van a dar la presea, si no, de mí se acuerda. ¡Ah!, nomás no me pregunte cuando porque ahorita están de receso.

**Por hoy hasta aquí le paramos, en otra entrega “Desde la Curul 26”, le comentaré lo que sucedió en el Hospital Regional Universitario este miércoles, se va a espantar.

