Osorio Chong y Mario Anguiano

Por: Mario Acevedo Manzano

Muchos colimenses se preguntan ¿de qué fueros goza Mario Anguiano para evitar ser condenado por sus delitos hasta el día de hoy? ¿Acaso cuenta con la protección de Peña Nieto u otro prominente político nacional? Y todo parece indicar que Mario tiene la protección del mismísimo Secretario de Gobernación para evitar ser encarcelado por sus fechorías. Y la duda razonable existe desde el momento en que las denuncias en las Procuradurías federal y local no avanzan y la impunidad cubre a uno de los gobiernos priistas más corrutos en la historia de Colima, también, es clamor estatal como desde la Secretaria de Gobernación mantienen a todos los delegados federales anguianistas que arropan y protegen a su anterior jefe, amigo y protector, cuando el papel de la Secretaria de Gobernación debe ser apoyar al gobierno de Nacho Peralta y deslindarlo de toda la estela de corrupción que dejo el gobierno pasado.

Todo parece indicar que es una política de Gobierno de Peña Nieto no encarcelar a los corruptos, el ejemplo lo tenemos con el exgobenador de Veracruz, este Señor, deberás que robo en serio, todo mundo sabía de su huida al término de su mandato, no obstante, la Policía federal lo deja desaparecer y sigue sin encontrarlo, de seguro, durante lo que resta del sexenio de Peña no lo encontraran, por dos razones ; no lo buscan y tiene la protección del manto presidencial y mientras en la PGR dependa de la Presidencia de la Republica la procuración de Justicia será selectiva en correspondencia al Presidente en turno.

En esta relación política entre Osorio y Mario existen la coyuntura y la estructura; en la primera, el Secretario Osorio es precandidato presidencial y está tratando de obtener el apoyo de todos los gobiernos estatales priistas, es de sobra conocido la amistad del Gobernador Peralta con Luis Videgaray, también precandidato presidencial, por ello, Gobernación no ve con buenos ojos a la administración Peraltista y le pone obstáculos para integrar, desde la perspectiva del Gobierno estatal toda la inversión pública federal y estatal; en la segunda, la carencia total de la soberanía estatal y la falta de un federalismo real hacen a los estados y sus municipios dependientes del gobierno federal quien les entrega a los gobiernos de cada orden recursos fiscales a cuenta gotas, para mantener la supremacía del presidencialismo.

En la práctica las delegaciones federales deben desaparecer y los Gobiernos estatales deben manejar todos los recursos fiscales de los dos conceptos más importantes del reparto fiscal que son las participaciones de impuestos y las aportaciones en obra pública federal, le explico más lo anterior estimado lector. Mire usted, de todos los principales impuestos recaudados por la Federación se hace un Fondo General de Participaciones, de este Fondo, el Gobierno federal se queda con el 80% y reparte el 20% a todas las entidades federativas de tal forma que los ingresos totales de una entidad federativa son: a grandes rasgos, por la parte que le corresponde a cada estado de los impuestos recaudados y por las aportaciones en inversión pública federal que realiza el gobierno central, le digo que deben desaparecer las delegaciones federales por ser estas instancias burocráticas un cargo más a la administración de recursos públicos, en concreto tenemos lo siguiente, para repartir apoyos al campo existen tres ventanillas para la recepción de solicitudes una por cada orden de gobierno, cuando con una sola ventanilla se pueden captar todas las solicitudes, en otras inversiones, también se duplican los costos operativos de la inversión pública, por ello de digo que las delegaciones federales deben desaparecer por ser estas una muestra palpante del centralismo del gobierno federal y la falta de soberanía de cada entidad de la república.

Es posible que en los próximos años y toda vez, agotado el autoritarismo del presidencialismo mexicano se tenga una verdadera reforma estructural en donde cada entidad de la república recupere su soberanía y el reparto de impuestos sea de acuerdo a lo recaudado en cada territorio estatal, desaparezcan la Aportaciones del Gobierno federal y cada entidad en el ejercicio pleno de su soberanía ejercer parte del dinero recaudado en su territorio para fomentar el desarrollo regional de cada Estado y la inversión federal valla a las regiones del territorio nacional que menos impuestos recauden, y de esta forma hacer una distribución equitativa de la riqueza fiscal, el modelo recaudatorio de impuestos obedece a un presidencialismo omnipotente que, para bien de todos los mexicanos ya es caduco y obsoleto.

Notas cortas

Carlos Virgilio Mendoza Acevedo compuso un Paso Doble en honor a La Petatera, icono de la fiesta villalvarence y parte de la identidad de los colimotes, próximamente será estrenada, le adelanto estimado lector, la pieza musical con un total de nueve minutos de duración es una auténtica pequeña sinfonía, con la alegría de un Paso Doble y la interpretación del Mariachi.

Comentarios

Comentarios