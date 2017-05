Ofrece Saúl Ibarra concierto con orquesta Esperanza Azteca

*El joven pianista, que estudia en la UdeC, participará además en el Concurso Internacional de piano “Tchaikovsky”, uno de los más importantes del mundo, en el que fue seleccionado entre 650 candidatos.

Colima.- Saúl Ulises Ibarra Ramos, alumno de Piano del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima, realizó este fin de semana una inolvidable presentación acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil “Esperanza Azteca”, en el Centro Cultura “Roberto Cantoral” de la Ciudad de México.

El joven pianista recibió una ovación de pie luego de ejecutar el Concierto para piano en La menor, Op. 16, integrado por tres movimientos: Allegro molto moderato, Adagio y Allegro moderato, del compositor de origen noruego Edvard Grieg.

Dicha presentación se realizó en el marco de festejos que está realizando Fundación Azteca por su vigésimo aniversario de fundación, para lo cual lleva a cabo la Primera Temporada Esperanza Azteca y Solistas, que incluye presentaciones de artistas de música clásica, del doce al catorce de mayo en el ya mencionado recinto cultural.

Esteban Moctezuma Barragán, presidente ejecutivo de Fundación Azteca y presidente del Compromiso Social por la Calidad y Equidad Educativa, subrayó antes del concierto que si se invierte en los jóvenes, México tendrá un futuro brillante, “y creo que este mensaje se los va a dar la música; así como estamos trabajando con jóvenes para enseñarles música, también queremos trabajar por México, y por eso, ésta es la primera temporada de Esperanza Azteca”.

Saúl Ibarra, entrevistado al término de su presentación, señaló que se sentía feliz por la forma en que había reaccionado el público, quien apreció las muestras de calidad que hubo en el concierto y lo agradeció con sus aplausos.

Agregó que “no hay nada más reconfortante que el público aprecie todas esas horas de estudio, con las que buscamos recompensar a las personas que asisten a los conciertos para darles felicidad”.

Anatoly Zatin, maestro de Saúl Ibarra y director del área de Piano del IUBA de la UdeC, respecto a la presentación de su discípulo comentó que la presentación fue de muy buena calidad. Agregó que el joven pianista ya presenta grandes avances a su corta edad y que eso se debe a su compromiso como estudiante y a su amplia experiencia de tocar con orquestas, lo cual lo ha llevado a estar dentro de los mejores jóvenes ejecutantes de la música clásica en México.

Sobre la próxima participación de Saúl Ibarra en el Concurso Internacional de piano “Tchaikovsky”, indicó que será la primera vez en que un mexicano es considerado para estar dentro de la concurso, siendo éste el “top” internacional de los concursos en sus dos categorías: profesionales y juvenil.

Informó que, de entre 650 candidatos, sólo clasificaron para la etapa final cuarenta y dentro de esos finalistas está el estudiante de la UdeC, lo que representa un orgullo no sólo para la institución universitaria, sino también para él y Vlada Vassilieva, ya que los dos son mentores del joven artista. Ellos, además, integran el Dúo Petrof, con sede en la UdeC.

Agregó que la participación de Saúl Ibarra en este próximo concurso es el resultado de la cátedra que el Dúo Petrof ofrece en el Conservatorio Nacional de Música, además de la UdeC, y que pone énfasis en preparar y desarrollar talentos a nivel nacional. Agradeció a las autoridades universitarias, encabezadas por José Eduardo Hernández Nava, por todo el apoyo que les ofrece para poder realizar el trabajo que se viene haciendo dentro y fuera de la institución universitaria.

Finalmente, Saúl Ibarra subrayó la importancia de estar dentro del concurso, ya que no son muchos los que logran pasar a la final; “me siente feliz, voy a dar todo lo que tengo, y aunque no sea un ganador ya me siento así, porque no es fácil estar dentro de un concurso que es el más prestigiado a nivel mundial”.

Complementaron el programa de esa noche: la Obertura Guillermo Tell de G. Rossini y la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 671: Allegro con brío, Andante con moto y Allegro, de L. V. Beethoven.

