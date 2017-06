OBRADOR DESEA GANAR COLIMA EN 2018

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, es la guapa Secretaria General del partido Morena quien vino a Colima el pasado fin de semana a realizar los trabajos de la dirigencia nacional tendiente a ganar el proceso electoral presidencial del 2018 y se reunió con nosotros, los columnistas del “Circulo Colimense de Analistas Políticos” manifestando su interés de entablar un diálogo en donde le diéramos nuestros puntos de vista sobre el panorama político de nuestro estado.

En su exposición política precisó los escenarios y conflictos que se van presentando en los estados y respondió hábilmente a muchas preguntas, recordó que ya había estado en este bonito estado cuando ocupaba la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que posteriormente se presentó como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno del Estado de México en donde ganó el del PRI, Enrique Peña Nieto, hoy presidente del país y después se integró al equipo de campaña del precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

MORENA DIVIDIDO Y DEBILITADO EN COLIMA

Los analistas coincidieron en advertirle a la Secretaria General de Morena que este partido está muy mal representado en la entidad, que si bien se respeta la decisión de la dirigencia nacional, la realidad es que si quieren sacar muchos votos deberían designar antes del proceso a un coordinador colimense ampliamente reconocido por la sociedad y sobre todo saber en dónde localizarlo, que el desorden de la dirigencia estatal de Morena es precisamente porque no hay liderazgo, agregaron que además que es necesario la defensa oportuna del voto y que como no tienen estructuras locales ni municipales no alcanzan ni tener a un representante en cada una de las casillas. Se comentó que no tiene presencia política el partido por falta de liderazgo.

INDIRA VIZCAÍNO CON LA LIDER NACIONAL DE MORENA

La ex alcaldesa y ex Secretaria de Sedescol asistió al desayuno de los columnistas acompañada con la Secretaria General del Comité Nacional de Morena, en donde se advirtió de la amistad que las une y precisando Indira que no está afiliada a Morena y que sigue siendo perredista, pero que como la reunión era entre amigos aceptó la invitación.

EL GOBERNADOR ANTE EL CONGRESO POR SEGURIDAD

Se publicó una solicitud para que el gobernador comparezca en el Congreso para que hable sobre la inseguridad y en una entrevista el gobernador dijo que siempre estará abierto al diálogo y desde luego que acudirá cuando el Congreso le fije la fecha, es decir en nada le preocupó y atenderá esta petición.

Lo curioso de todo esto es que a esta solicitud para que comparezca el gobernador ante el Congreso, extrañamente los diputados del Partido Acción Nacional votaron en contra, así trascendió, cuando fueron varios los que más insistieron en el tema cuando se llamó a comparecer a los diez alcaldes de la entidad, si para muchos panistas Nacho Peralta como gobernador es el único responsable de la inseguridad en la entidad por qué votaron en contra de que acudiera, cuando esta es la oportunidad perfecta para hacerle los cuestionamientos que deseen al gobernador. No hay congruencia. Ojalá que pronto en temas relevantes todos jalen parejo.

