No hay desabasto de medicamentos e insumos: Villaseñor Ruiz

Colima, Col.- El secretario de Salud, Federico Villaseñor Ruiz, descartó desabasto de medicamentos e insumos en el Hospital Regional Universitario.

“Tengo información que ya se firman los diferentes contratos con las empresas que van a surtir, se fijaron los pedidos, están regularizados, y se entregan bimestralmente”.

Indicó que ello no genera desabasto, sino que posiblemente en el área de almacenes se señala que el medicamento no ha llegado, pero no indica que haya desabasto.

“No me han reportado alteraciones de los medicamentos que se encuentren en el catálogo del Seguro Popular y es un abasto cercano al 90-92 por ciento”.

Mencionó que la compra consolidada se hace con el IMSS, y Secretaría de Salud realiza una compra de las claves que no fueron adquiridas en la compra consolidada, la cual concluye cuando terminen los contratos a fin de año.

