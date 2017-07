No hay aviadores en la Secretaría de Educación y plazas se entregan con transparencia: Hernández

*foto de archivo

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Gracias a que la nómina está sujeta a un proceso de auditoría de manera permanente, no existen aviadores en la Secretaría de Educación, indicó su titular Oscar Javier Hernández Rosas

Recordó que cuando asumió el cargo se hizo un proceso de revisión muy exhaustivo de la nómina, a través de una metodología que propuso la Subsecretaría de Planeación y ahí participaron todas las entidades federativas.

“En Colima nosotros encontramos solamente tres casos de personas que tenían algunos años ya en la nómina y que nunca los pudimos encontrar, inmediatamente esas tres personas fueron dadas de baja y liberamos esos recursos que luego se pusieron en las convocatorias para ser sujetos de concurso en los procesos del Servicio Profesional Docente”, expresó.

Mencionó que la SE tiene un proceso transparente para la asignación de plazas, con la presencia siempre de representantes de las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la representación también de la Delegación de la SEP y Notario Público.

“La parte administrativa también se cuidará mucho, pues a pesar de que ahí no hay Servicio Profesional, cuidaremos que a partir de perfiles adecuados y del criterio ocupacional no haya la posibilidad de que alguien incorpore a una persona que no vaya a desempeñar en realidad una función”, expresó.

Refirió que tampoco hay problema con los comisionados que estaban en el sindicato y cobraban como maestros, pues explicó que fue parte de la metodología y auditoria que se hizo en el ámbito nacional.

Respecto a la auditoría que realiza el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), indicó el funcionario estatal que es totalmente diferente a la antes mencionada, respecto a la nómina; asegurando que “la otra es una auditoria del 2015 y serán resultados de ese año”.

Finalmente, expresó que con respecto a la contratación que diera a conocer el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de 1 mil maestros para clases de inglés, se hará el procedimiento conforme al Servicio Profesional Docente, con examen de ingreso, cumplir perfiles, mencionando que aún no se tiene establecido cuántos docentes le tocarán a Colima.

Comentarios

Comentarios