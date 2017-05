No habrá disminución de diputados…

Desde la Curul 26

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Era cuestión de tiempo y las acusaciones han comenzado a darse entre los grupos parlamentarios; el forcejeo inició entre los diputados del Partido Acción Nacional y los legisladores ex panistas, hoy independientes, acusándose de plagiarse las iniciativas presentadas en materia de reforma electoral, que lo único que va a hacer será que no camine como llegó a penarse que sucedería.

De acuerdo a lo que empieza a perfilarse, desde ahora le puedo decir que no va a haber reducción de diputados y que en la siguiente legislatura se van a mantener los 25 que son, los 16 distritos, que aunque hubo redistritación por parte del Instituto Nacional Electoral, no disminuyó el número de distritos, y eso porque los diputados no modificaron desde el año pasado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para reducir el número de distritos.

En cuanto a las posiciones plurinominales, nada va a suceder.

Los diputados independientes en su iniciativa habían planteado reducir en cuatro el número de plurinominales, y que en la siguiente legislatura, solo hubiera 21.

Los diez diputados del PAN, por conducto de su coordinador Luis Humberto Ladino Ochoa, desde la sesión ordinaria número 25, de fecha 22 de febrero del 2017, había presentado al pleno la iniciativa firmada por los diez miembros de esa fracción, proponiendo también reducir en cuatro posiciones las diputaciones plurinominales.

Aquella ocasión Luis Ladino, propuso la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos primero, sexto, y séptimo párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las fracciones, l, ll, lll, IV, Vl, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el primer párrafo de artículo 20, el inciso b) de la fracción XXI del artículo 51, la fracción l del artículo 64, la fracción l del artículo 88, los artículos 258, 259,264 y la fracción l del artículo 266 del Código Electoral del Estado de Colima.

Y precisamente por esa razón es que los panistas acusan a sus excompañeros de bancada de ser plagiarios y de que les habían fusilado sus propuestas.

Pero mientras los diputados de uno y otro lado, están enfrascados en dimes y diretes, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Michel Ruiz, ya dijo que el blanquiazul, no va a proponer reducción de diputados y que quien lo haya propuesto no sabe lo que dice, pues reducir solo el número de legisladores de representación proporcional “entraríamos a una cuestión de tipo constitucional, pero no local, (sino) federal”.

Enrique Michel dijo que la propuesta de reducir el número diputados no es del partido, “la presentó el candidato… perdón, el diputado, (se resbaló el dirigente panista), Luis Ladino, (pero) era una iniciativa que él propuesto, pero no se está manejando en la propuesta nuestra de reforma; nosotros no la vamos a plantear, nosotros nos mantendremos en que sean 25 diputados”.

Y enseguida decía el “jefe” de los panistas, que si era una propuesta populista, “eso hay que preguntárselo a quien lo propuso, pero yo pienso que no tiene sustento legal y que no puede caminar. Nosotros no le vamos a entrar (como partido)”.

La postura del presidente del Partido Acción Nacional, choca con la del coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, y de todos los legisladores albiazules, quienes, sin excepción, todos firmaron la iniciativa que no ha sido retirada, para que se reduzcan cuatro posiciones plurinominales.

Por eso es el pleito…

Y de hecho por eso ha sido el pleito entre los panistas y los ex panistas, hoy independientes, que se acusan mutuamente de plagiarse.

Y tan no va a caminar la propuesta para bajar el número de diputados, que la legisladora de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, ya dijo que más que disminuir el número, “lo que la gente quiere es que nos pongamos a trabajar, no que haya menos”.

Mientras que el diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla, está totalmente en contra de la reducción y en cambio está proponiendo en su iniciativa de reforma electoral, que lejos de disminuir, se aumente un diputado plurinominal más para que haya 26.

Y el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su delegada del CEN en el estado, Martha María Zepeda, ha dicho que en la propuesta que harán llegar, habían dicho que esta misma semana, pero se me hace que no les va a alcanzar el tiempo, van a proponer que se reduzca a que solo haya 19 diputados por ambos principios, esto es, los 16 distritos uninominales y solo tres posiciones plurinominales.

La doble moral panista…

En ese pleito en que se enfrascaron los diputados panistas y los independientes, los integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, se le fue con todo al coordinador de la bancada “azul” y a las diputadas que fueron a Manzanillo a decir en el puerto que los tres diputados ex panistas eran unos plagiarios.

Y pues ándale como Nico Contreras, Javier Ceballos y Luis el “Guichín” Ayala, son de mecha corta, pues que se suben al ring y que le acomodan una moquetiza a Luis Ladino y al resto de diputadas y diputados a quienes el coordinador de “Nuestro Compromiso por Colima” acusó de doble moral legislativa.

Nico Contreras Cortés indicó que una de las iniciativas presentadas por el PAN de las que los panistas se duelen porque no ha sido dictaminada, la presentó la diputada Martha Sosal el 13 de abril de 2016.

Recordó que cuando se presentó esa iniciativa con el tema de las candidaturas independientes, la mayoría del Congreso la conformaba el PAN y la Comisión de Estudios Legislativos, a la que le fue turnada, la presidía la también diputada panista Gabriela Sevilla, que no la dictaminó en los siguientes 139 días de presentada, tiempo en el que ella siguió presidiendo la Comisión.

“¿No es esta una prueba clara de la doble moral legislativa de estos diputados en particular?”, se preguntó el coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima.

Nico Contreras afirmó que “por cierto, cabe señalar que uno de los puntos que refiere el diputado (Ladino) fueron “plagiados” es la propuesta de la Diputada Martha Sosa para simplificar los requisitos de los candidatos independientes para postularse.”

“Que irónico que se reclame como propia una iniciativa que tuvo su origen en la petición que hiciera la “Agrupación de Abogados Independientes”, que por cierto distribuyó por escrito entre los 25 diputados teniendo por sustento una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el coordinador de los diputados independientes.

En la tranquiza que le colocó el coordinador de los legisladores independientes al diputado Luis Ladino, le dijo que se sentían “congratulados por las coincidencias que existen entre las fuerzas políticas que integran el Congreso en los diversos temas que abarca la tan anhelada propuesta electoral.”

“Sin embargo, disentimos enérgicamente del protagonismo que con base en mentiras y tergiversaciones pretende obtener el diputado Ladino a nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.”

El legislador independiente aclaró que las leyes, los dictámenes y las iniciativas no son sujetas a “derechos de autor”, pero por diversos motivos pueden existir coincidencias entre las propuestas.

Aseguró que si el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima no tuviera eso en mente, el primer plagiario sería el mismo Ladino, pues fue el tres de febrero del año 2010 cuando como diputado de la 56 Legislatura, Nicolás Contreras propuso la reducción de legisladores, para pasar de 16 a 14 los diputados electos bajo el principio de mayoría relativa y de 9 a 5 los plurinominales.

Explicó que a partir de la reforma electoral del año 2014, la distritación local corresponde al Instituto Nacional Electoral, por lo que aprobar una redistritación es complicado, por ende en su propuesta optaron por retomar sólo la reducción de diputados plurinominales.

Apenas es el inicio…

Esto sería apenas el inicio de las cosas, porque no han comenzado el trabajo serio para tratar de sacar una reforma electoral, que la verdad, yo creo que todo habrá de quedar en una miscelánea.

Como los tiempos ya se les vinieron encima, ahora el Congreso pretende imponerle los tiempos al Instituto Electoral y para tratar de tener otros quince días adicionales y llevarse la reforma electoral hasta el 15, –aunque ellos quieren tener hasta el 17 de julio–, están argumentando que como la ley señala que el proceso electoral 20-17-2018, deberá instalarse durante la primera quincena del mes de octubre, pues que lo hagan hasta la fecha límite, es decir el día 15.

Y para ganar otros dos días, están señalando que como los meses de julio y agosto traen 31 días, pues que tienen dos días más a su favor, por lo que van a pretender llevarse la reforma electoral hasta el 15 o 17 de julio.

Como cada vez que les quedan menos días para sacar la reforma electoral, incluidas las reformas constitucionales y el Código Electoral del Estado de Colima, aunque cada que se les entrevista hacen sus cuentas alegres y tratan de engañarse a sí mismos, dicen que desarrollarán foros de consulta para que todos los segmentos de la sociedad interesados de la reforma puedan acudir a hacer sus propuestas.

Sin embargo le puedo anticipar que si bien nos va a los colimenses, sólo habría un foro y sería en la capital del estado.

Y le digo que quizá, porque ya han empezado a manejar la versión de que como todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos, están presentando sus propuestas de reforma electoral, ya no va a ser necesario que haya foros, pues a su conveniencias están señalando que los diputados representan al pueblo, entonces como ha sido a través de ellos que se han estado presentando las iniciativas, ah pues ya el pueblo se ha manifestado… ¿Cómo la ve?

En fin los tiempos avanzan, ya veremos para que les alcanza…. Solo hay que recordar que en 2009, la Corte dejó sin Código Electoral a Colima, precisamente por las prisas, si no lo sabían o no lo recuerdan nuestros legisladores y los demás actores políticos que intervienen en esta reforma, no está de más darles esa recordadita…

Los problemas del EcoParc…

En otro tema que se le sigue metiendo mucho ruido es al Parque Regional Metropolitano, que fue concesionado y que ahora se ha convertido en el EcoParc, pues a raíz de que se dio a conocer el contrato de concesión, han sido más las dudas que las certidumbres que ha generado y el tema ya llegó a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El pasado martes 9 de mayo, en la Gaceta del Senado de la República, (GACETA: LXIII/2SPR-3/71056), la Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, hizo suyo un punto de acuerdo que le hizo llegar la comisionada del CEN del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro.

Todo ello con relación a la concesión otorgada por el Gobierno del Estado de Colima a la persona moral denominada Fiesta Zafari, S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el parque regional metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”.

La Senadora Angélica de la Peña, propuso un punto de acuerdo para que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, anule el contrato de concesión, y reintegre este parque “…para que siga siendo un bien de dominio público que garantice el esparcimiento delas y los colimenses, los recursos públicos, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.”

Dentro de las consideraciones que hace la Senadora del PRD, por las causas que está pidiendo se anule el contrato de concesión del Gobierno del Estado en favor de José Ernesto Zazueta Zazueta, Director de la empresa Fiesta Safari y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, por considerar que dicha concesión no ha estado exenta de irregularidades.

Enseguida enumera una serie de apartados que para la perredista son irregularidades:

Entre lo que destaca se encuentra que según los términos de la concesión, el empresario José Ernesto Zazueta Zazueta no tendrá que preocuparse por los gastos de los servicios de electricidad, agua y alcantarillado de las instalaciones, pues éstos seguirán siendo pagados con recursos del erario estatal.

Que junto con el parque y el zoológico la empresa también podrá explotar económicamente, por un periodo de hasta 25 años, el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, que será convertido en Museo de Historia Natural.

Que en la cláusula segunda inciso H, el Gobierno se compromete a contratar publicidad y promoción al parque y zoológico metropolitano ‘Griselda Álvarez Ponce de León’, así como el Museo de Arte Contemporáneo ‘Jorge Chávez Carrillo’ de la ciudad de Colima sin costo para el concesionario.

Que a la vez, la cláusula décima primera, relativa a Gastos de operación y pago por servicios, establece en su punto 1 que los gastos de consumo de energía eléctrica, así como de agua potable y alcantarillado que se generen por la operación del parque y zoológico derivada del presente contrato de concesión correrán a cargo del gobierno estatal.

Que en el punto número 2 de la misma cláusula se indica además que las partes podrán convenir esquemas de apoyo, para cubrir de manera compartida el costo de mantenimiento, suministros y servicios para la operación del parque y zoológico.

Asimismo que en la cláusula décima segunda, en sus puntos 1 y 2, indica que “el personal para la operación del Parque y Zoológico Metropolitano ‘Griselda Álvarez’ correrá a cuenta de ‘El concesionario’, quien se hará cargo de su contratación, prestaciones, seguridad social y demás aspectos que deriven de la relación laboral, excluyéndose al ‘concedente’ de toda responsabilidad al respecto, con la única salvedad prevista en el párrafo siguiente.

“Los trabajadores del concedente que a la firma del presente contrato vienen laborando en las instalaciones del Parque Regional Metropolitano, podrán ser comisionados para que continúen laborando en dicho lugar, prestando sus servicios a ‘El concesionario’ con cargo al ‘concedente’ y conservando las percepciones económicas y prestaciones que tienen, o en su caso podrán ser reubicados a otras dependencias dentro del propio gobierno del estado de Colima, preservando igualmente sus derechos. En cualquier caso, se tomará en cuenta la opinión de dichos trabajadores y se le dará la intervención que corresponda a la representación sindical”.

Que el inciso F de la cláusula tercera dispone que la tarifa para el ingreso al Parque y Zoológico Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León” no podrá ser superior a 30 pesos por persona durante 2017, que podrá incrementarse cada año conforme al porcentaje de la tasa de inflación. Sin embargo, nada dice en relación con las tarifas de acceso al Museo de Historia Natural, que tampoco es incluido entre la cantidad de boletos que se donarán anualmente.

Asimismo aunque la empresa se compromete a invertir 50 millones de pesos en los primeros cinco años en las instalaciones, no necesariamente dejará todos los beneficios para el estado cuando regrese el inmueble al final de la concesión (que podrían extenderse hasta 25 años), pues el inciso D de la cláusula décimo séptima, establece que deberá:

“Entregar los señalados inmuebles con las obras y mejoras que hubiere construido, edificado o realizado en los mismos, salvo aquellas que por su naturaleza puedan desprenderse de los inmuebles o de la referida construcción, en beneficio del ‘concedente’ sin derecho a reembolso o indemnización alguna”.

En el contrato de concesión, que inicialmente es por diez años y tendrá posibilidad de prórroga hasta por 15 años más con preferencia a la misma empresa, se enumera la serie de obras de remodelación y adaptación que hará Fiesta Zafari con la inversión de los 50 millones de pesos en diferentes etapas, en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la apertura de las instalaciones.

Entre esta obras y acciones se encuentran la construcción de una granja interactiva y un zoológico infantil, adaptación del área educativa y taller ecológico, construcción del Museo de Historia Natural, introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico, ambientación de isla de primates, construcción de safari interactivo, construcción de un cocodrilario, construcción de nuevos albergues, introducción de nuevas colecciones faunísticas, equinoterapia y construcción de un aviario interactivo por inmersión.

Existen inconsistencias legales…

Según el punto de acuerdo planteado en el Senado de la República, señala que “…existen inconsistencias legales de forma y fondo, tales como el incumplimiento de los principios de utilidad pública y de la preservación del interés general del patrimonio público, además de que el procedimiento de concesión no tuvo la debida publicidad para permitir la participación de otras propuestas que acreditaran su viabilidad técnica y financiera.”

De acuerdo al abogado Benjamín Luna Alatorre, integrante el movimiento por la defensa de ese espacio público, el contrato mediante el que fue cedido a un particular el manejo del Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”, para convertirlo en Ecoparc, “es nulo porque no reúne los requisitos para ser una concesión, ya que la misma debe incluir la garantía de cumplimiento por parte del concesionario y en este caso “no existe ningún tipo de garantía, por lo que se trata de un contrato irregular viciado de nulidad”.

Hoy comparecen funcionarios estatales…

En el estado este lunes han sido citados a comparecer ante el Congreso del Estado, cuatro funcionarios estatales relacionados con la firma del contrato, a fin de que expliquen a los legisladores el alcance del documento.

Los diputados por ejemplo quieren que les expliquen, por qué el Gobierno seguirá pagando a los trabajadores; por qué le va a pagar los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, entre otras cosas.

Los funcionarios que han sido citados son el titular de la SEIDUR, Jesús Sánchez Romo; el Secretario de Turismo, César Castañeda; el Secretario de Administración, Kristian Meiners y el Consejero Jurídico el Estado, Andrés García Noriega.

La reunión está convocada a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado.

Para cerrar…

**Este jueves a las 9:00 horas, habrá sesión ordinaria en el Congreso del Estado, de acuerdo al orden del día, no hay nada sobresaliente. Los diputados no le van a entrar a la reforma del Artículo 41 U-Bis, entonces será una sesión light. Donde quizá haya algún tema de interés será en asuntos generales, aunque quizá por la comparecencia de funcionarios al mediodía, quizá tomen el acuerdo de no registrarse para participar en este punto.

**Finalmente quiero manifestar mi solidaridad a las hijas e hijo del colega periodista Héctor Miguel Espinosa Flores, que este 10 de mayo, emprendió el viaje sin retorno. Héctor fue un entusiasta operador de radiocomunicación; fue ciclista en sus años mozos, dirigente de la asociación de ese deporte; apasionado del cine, la fotografía, el dibujo, entre otras cosas.

Fue miembro fundador del Club de Reporteros de Colima. Desde hace muchos meses, se encontraba enfermo de Alzheimer y este 10 de mayo, emprendió el viaje sin retorno. Que descanse en paz el colega y amigo.

