No entraremos en Colima, ‘no nos convertiremos en lo que estamos combatiendo’: autodefensas

Coahuayana, Michoacán.- Cemeí Verdía, líder de la guardia comunitaria de la comunidad de Santa María Ostula, Aquila, Michoacán, aclaró que jamás incursionarán en el Estado de Colima por la posibilidad de dirigir un levantamiento armado social para “no convertirse en lo que combaten”.

Mencionó que la única manera en la que la sociedad colimense, además de todo el país, puede combatir este mal, es “pensar bien a quién van a postular en el 2018 (para la presidencia de la República)”.

“Los que estamos aquí, nosotros autodefensas, somos del pueblo de aquí (de Aquila). Si Colima, Tecomán, ellos llegan a surgir y levantarse, lo único que podemos hacer es asesorar y decirles cómo se hace, pero ir allá no podemos, porque no nos vamos a convertir en lo que andamos combatiendo. Nosotros tenemos el compromiso de liberar Michoacán, pero otro Estado no podemos porque, después, si nosotros vamos, nos vamos a adueñar de ese Estado”.

Consideró que la única solución a esta problemática de seguridad a nivel nacional, viene con las elecciones para la presidencia de la República, donde “tenemos la oportunidad en el 2018. (…) Ahorita la mejor oportunidad viene en el 2018. Yo le hago una invitación a todos los mexicanos pensando bien a quién vamos a postular para la presidencia de la República y, principalmente, tiene que ser un autodefensa del país”.

Abundó sobre estas elecciones y la participación de los grupos sociales armados de Michoacán, “nosotros le vamos a hacer una invitación personalmente también cuando sean los candidatos, ahorita no son los momentos”.

