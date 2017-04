Niega líder sindical acusaciones regidores en su contra; señala cortina de humo

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el propósito de no dar a conocer las verdaderas razones por las que quieren afectar al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, la administración del alcalde Héctor Insúa García crea una “nueva cortina de humo”.

Así se refirió el líder sindical Héctor Arturo León Alam, quien precisó que después de la conferencia de prensa ofrecida por el Síndico, Francisco Rodríguez García y el Regidor Óscar A. Valdovinos Anguiano exponiendo el salario y prestaciones de algunos miembros del Comité Ejecutivo Sindical lo único que dejan entrever es su falta de “tacto político”.

Además, consideró, al volver a sacar de manera pública lo de las jubilaciones –se debe recordar que ya lo habían hecho meses atrás– lo único que buscan es que la gente se olvide de que la administración de Insúa García viene desviando recursos, lo que sí representa un delito, de lo correspondiente a los descuentos que se le hacen a los trabajadores.

“Si Héctor Insúa cree que con eliminar el Proyecto 35, el dar a ‘refritiar’ cuánto ganan los miembros del sindicato en sus jubilaciones, que dicho sea de paso, es totalmente legal, a los trabajadores sindicalizados y sociedad en general se les olvidará su mala administración, está equivocado”, sentenció el líder.

“Quienes integran el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, que dignamente represento”, aseveró Héctor Arturo León, “saben que nunca abandonaré la lucha por mejorar su calidad laboral y de vida, para eso fui electo y ahí me mantendré hasta que ellos mismos los decidan”.

Lamentó profundamente que el ex Tesorero del Ayuntamiento, ahora regidor plurinominal, Óscar Valdovinos se esté prestando para este tipo de “engaños”, pues dijo, “si en verdad está a favor del pueblo, primero debería ver por los trabajadores que día a día prestan sus servicios en beneficio de los capitalinos”.

Del Síndico municipal, el líder sindical únicamente pudo señalar que personas que han estado en varios partidos políticos, buscando únicamente sus intereses personales, “son personas de poco fiar y sus dichos, dejan mucho que desear”.

Recordó que el sindicato, al igual que la administración municipal y cualquier ciudadano puede acceder a través del INFOCOL a información sobre sueldos y salarios de funcionarios de todos los niveles, por lo que sentenció que él también cuenta con información de cuánto reciben tanto el síndico como el regidor de “dieta y compensaciones”, en los cuales, refirió llegan hasta los 100 mil pesos mensuales.

Externó su preocupación de que la actual administración que encabeza Héctor Insúa quiera “quedar bien con uno de los sindicatos” y no vele en verdad por la situación que enfrentan la totalidad de los servidores públicos que día a día buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital del estado.

Por último ´denunció que independientemente de que existe falsedad en los datos señalados, violan flagrantemente la protección de datos personales “y los haremos responsables de poner en peligro nuestra integridad, así como la de nuestras familias, por inventar cifras sin ton ni son pudiendo hacernos víctimas de la delincuencia”.

