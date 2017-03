NFL aprueba mudanza de los Raiders a Las Vegas

*Después de la votación realizada en la Asamblea de Dueños de equipos de la Liga, los Malosos ven luz verde para poner en marcha su cambio de sede.

EU.- Los dueños de los equipos de la NFL aprobaron la mudanza de los Raiders a Las Vegas. El equipo recibió 31 votos de los 32 posibles y superó los 24 que necesitaba para hacer posible la mudanza de la franquicia. Sólo los Delfines de Miami se opusieron.

“Mi posición es que como dueños le debemos a los fans hacer todo lo posible por quedarnos en las comunidades que nos han apoyado”, reconoció Stephen Ross, dueño de los Delfines, tras la votación.

El desenlace no fue ninguna sorpresa ya que tanto la liga como los Raiders habían dicho que no estaban satisfechos con las propuestas que hizo la municipalidad de Oakland en torno a un nuevo estadio, mientras que Las Vegas ofreció 750 millones de dólares en las instalaciones. Además de que Bank of America propuso un préstamo de 650 millones. Esto a pesar de que durante años la NFL había rechazado un equipo en esta ciudad por sus políticas abiertas de apuesta.

“Tengo sentimientos encontrados. Entiendo que los fans vayan a estar enojados y decepcionados. La Nación Raider es la mejor afición del mundo y vamos a construir algo para hacerlos sentir orgulloso. Sabemos que algunos fanáticos se sentirán decepcionados, pero esperamos que no dirijan su frustración a los jugadores, coaches y al staff”, pidió Mark Davis, dueño de los Raiders.

La mudanza no será inmediata por lo que los Raiders jugarán al menos dos temporadas más en Oakland, periodo en el que se construirá el estadio de un costo estimado de 1,700 millones de dólares, con capacidad para 65 mil personas, que compartirán el equipo con la Universidad de Nevada y que estará listo para 2020.

El equipo no ha descartado utilizar las instalaciones de la UNLV y el estadio Sam Boyd en lo que está listo el nuevo complejo.

Mi padre decía que la grandeza de los Raiders está en el futuro y la oportunidad de construir un estadio de clase mundial en la capital del entretenimiento es un paso para conseguir esta grandeza”, dijo Davis.

Es la tercera vez que la franquicia se muda de ciudad. Tras su creación en 1960 estuvieron 22 años en la Bahía antes de trasladarse a Los Ángeles, donde pasaron los siguientes 12 años antes de volver a Oakland.

Se trata de la tercera mudanza que aprueba la Liga en menos de un año. Los Carneros se mudaron de San Luis a Los Ángeles en 2016 y en enero de este año los Cargadores se fueron de San Diego a Los Ángeles.

Con información de EFE

