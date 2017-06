Netflix anuncia la llegada de series interactivas

COLIMANOTICIAS

México.- Netflix anunció la llegada de sus series interactivas. Tras dos años de desarrollo, este proyecto permitirá a los niños decidir el inicio y final de las historias en la plataforma.

De acuerdo con la compañía, el estar en Internet les permite innovar en formatos y entregar estos productos a millones de consumidores en el mundo.

Por el momento, el desarrollo de contenidos estará enfocado a niños. Las series exclusivas disponibles en este formato son Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, and Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, desde julio 14.

Mientras los niños vean la serie, se presentarán momentos en los que se les dará la opción de decidir por los personajes. Podrán elegir al presionar en la pantalla touch o con el control de la Smart TV.

Actualmente, Netflix tiene 100 millones de usuarios en el mundo, de los cuales el 54% son hogares que consumen contenidos para niños y familias.

Por el momento no hay planes de utilizar este formato en shows con personas. Sólo se les da a los creadores la libertad de contar las historias en el orden que les parezca conveniente.

Netflix interactivo está disponible para plataformas Smart TV y dispositivos con iOS.

Fuente: DINERO EN IMAGEN

