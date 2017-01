Netflix ahora permitirá descargar contenido en tarjetas SD

Redacción|COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- Netflix ha anunciado una nueva opción para aquellos que tienen un almacenamiento limitado en sus dispositivos.

La más reciente actualización de Netflix para Android te permite elegir entre guardar los archivos en el almacenamiento interno o en la tarjeta SD de tu teléfono, algo que antes solo estaba disponible en el primero y limitaba el contenido del que podíamos disfrutar de esa manera.

Netflix sugiere que tomemos en cuenta que esta nueva herramienta no soporta todos los dispositivos Android con entrada microSD, así como que el contenido tiene una fecha de expiración que va dependiendo de cada título, por lo que no debes olvidar verla antes de que ya no esté disponible.

Fuente: www.zocalo.com.mx

