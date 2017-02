¿NACHO ES APROBADO O REPROBADO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Es muy fácil reprobar o aprobar como excelentes a Nacho Peralta y a cada uno de los diez alcaldes de nuestro estado en el primer año de sus administraciones, porque las hacemos mediante un plumazo o comentario en un medio informativo, ya sea en prensa, radio o televisión, criticar cuestionar o elogiar es sencillo, pero hacerlo técnicamente es complejo.

Lo cierto es que esta evaluación no es profesional porque no hay sustentos medibles y depende en gran parte a la capacidad de análisis personal, por sentido común, por la información recibida o los sentimientos personales o afiliación de grupos o partidos políticos, la dirigente perredista por ejemplo ¿dirá que fue excelente el gobierno estatal de Nacho? ¿Reconocerá a Héctor Insúa como buen alcalde en la capital?, jamás, aún vea avances, sin embargo quienes tienen madurez, capacidad y experiencia ya sean priístas, panistas o perredistas en ocasiones sí reconocen públicamente a sus adversarios y esto habla bien de ellos.

Basta algunos ejemplos en los informes municipales a donde acudió el gobernador fueran o no de su partido Nacho les dio un reconocimiento a su trabajo a todos, en cambio solamente los del PRI y del verde ecologista manifestaron el apoyo del ejecutivo en sus municipios, en el caso del informe del alcalde panista de Colima fue un caso especial, la actitud de madurez política la dio públicamente Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno quien asistió en representación del gobernador pues mientras que Francisco Rodríguez como síndico municipal lo aventaron a la guerra hablando allí pestes del PRI, Arnoldo Ochoa tomó la palabra para reconocer el trabajo de Héctor Insúa y a todo su cabildo, por lo que el público lógicamente observó la gran diferencia de la talla política entre unos y otros.

El mayor reto para evaluar a los funcionarios es crear empresas y organizaciones civiles al margen de los partidos y sin objetivos económicos para implementar sistemas de evaluación del desempeño de los servidores públicos, sabemos que ya existen algunas, pero

estas van exclusivamente por el dinero, por la lana y evalúan sin bases, ¿Lo que me pagues te califico? Pues ya vimos cuantos diplomas obtuvo la administración de Mario Anguiano como exitosa ante la percepción social sin saber que estábamos en quiebra. Y vemos que Nacho Peralta ni ningún alcalde tienen ahorita ni para pagar una buena calificación aunque sea de una empresa baratera ya que cobran tres millones de pesos lo más económico y por tal motivo se sujetan a la opinión popular, al sentido común o pasional de comentaristas.

Por tal motivo valoremos por sentido común, cabe destacar que uno los principales logros de Nacho Peralta durante su primer año de gobierno, es el área financiera, área que se logró estabilizar gracias a la voluntad política, a la austeridad en el manejo de los recursos públicos y al ahorro que se ha tenido en el gasto que le han permitido a Nacho Peralta alcanzar algunas metas como gobernador y entre ellas, el normalizar muchísimos pagos pendientes, a los jubilados, pensionados, a la universidad de Colima, a los estudiantes miles de becas, la canasta básica, etc. etc.

Aunado a esto, es la honestidad con que el gobernador y sus funcionarios se han conducido en el manejo de los dineros del pueblo de Colima y su administración. Este es el nuevo perfil del Gobierno del Estado que viene a terminar con las irregularidades financieras que existían en distintas áreas de la administración.

Los compromisos cumplidos por parte del gobernador en materia financiera, contribuyen a dinamizar la economía del Estado, porque con ello se genera liquidez en las familias y dinero en el entorno que se derrama en los diversos sectores económicos de la población. Ante esto, el gobernador reiteró su agradecimiento a quienes laboran en la administración pública por su trabajo y les pidió que sigan esforzándose al máximo por servir a la población.

En el caso de la seguridad pública el gobernador ha entregado patrullas, uniformes, compensaciones a los policías, ha convocado múltiples reuniones del gabinete de seguridad, logró la llegada de un batallón con 500 militares y ha reconocido públicamente que su reto en este rubro está incumplido, y no es tan fácil, porque si ahora Tecomán pareciera que está en guerra por tantos soldados en diferentes colonias, entradas y salidas, y aun así siguen apareciendo muertes quiere decir que el problema del conflicto entre las organizaciones criminales no es tan fácil, es complejo y por ello los refuerzos federales.

Desafortunadamente en México y también en Colima no existe la aplicación de metodologías profesionales como existen en otros países que permitan diseñar y aplicar la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, sean gobernadores o acaldes porque también la legislación en su mayoría no contempla nada de esto, por ello alcaldes y gobernadores han endeudado al estado como han querido mediante un desorden financiero con tintes de corrupción, tardíamente les pusieron límites, por tal motivo en Colima tendremos una deuda estatal por treinta años con pagos mensuales de cerca de cuatro millones de pesos de puros intereses, y si los evaluadores de plumazo y sin bases no

contemplan bien todo esto, simplemente no sabemos que están evaluando, son maestros de la pluma o del micrófono pero no de un salón de clases.

