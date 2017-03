‘Nacho’ Beristáin pule detalles técnicos de Chávez Jr

*En su segundo día de trabajo con el legendario entrenador, el hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’ está dispuesto a aprender de ‘Don Nacho’.

México.- Julio César Chávez Junior realizó una breve visita a la Ciudad de México para continuar con su preparación previa a la pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo próximo, en Las Vegas, Nevada.

En el campamento del sinaloense, no existe otro concepto más que el de triunfo y compromiso, un escenario que tendrá que venir precedido con la mejor preparación que haya tenido en su carrera, por lo que los temas de indisciplina han quedado atrás, aseguró el propio boxeador.

Es un sentimiento importante esta pelea para mí porque se me presenta en un momento que tal vez no estoy en el mejor momento de toda mi vida por la inactividad, pero a la vez tengo la madurez que no tuve en mi primera pelea, entonces todo lo que hice en aquel momento, pues fue mi irresponsabilidad y estaba más joven”, comrntó.

A su regreso de la gira internacional de promoción para la pelea, Julio César Chávez, reveló que encontró cierto enfado del Canelo a su persona.

Yo lo que noto es que él tiene como un coraje, tal vez cuando estuvimos en diferentes televisoras él me reto, entonces como que hay algo de resentimiento, rencor, envidia, no lo entiendo, yo no lo odio de ninguna manera, somos colegas”

A un par de días de haberse incorporado al trabajo con el manejador Nacho Beristáin, Chávez Carrasco aseguró que de a poco irán corrigiendo detalles técnicos que le beneficien para su combate ante Álvarez,

Más que nada es la de corregir hábitos que traía yo del pasado, de subir más las manos, detalles que él ve, yo solamente hago caso y trato de aprender de toda la experiencia que tiene, me he sentido bien, me siento motivado y es algo que no pienso en desaprovechar”

Por su parte, Nacho Beristáin, se mostró optimista y con agrado por encontrar en el junior, a un boxeador cien por ciento comprometido con su preparación y fiel a su estilo, don Nacho manifestó que ofrecerá muy pocos detalles de cómo será la preparación del púgil sinaloense.

Es mínimo lo que hay que corregir, nada más la trayectoria de sus golpes y que no se entregue, que no se agache, pero vamos a corregir y a tratar de que le den menos golpes posibles. No te puedo decir todo, porque si no aquel (Saúl Álvarez) ve las redes sociales y lo voy a poner en alerta, vamos a realizar un trabajo con tendencia a ganar y a mí siempre me gusta ganar”, puntualizó.

Asimismo, Julio César Chávez González, quien acompaña a cada paso a su hijo, acalló de una vez por todas los rumores de cuál será su función en el trabajo de preparación rumbo a la pelea, además de celebrar el compromiso que ha mostrado el junior para encarar uno de los retos más importantes que ha tenido en su carrera.

Yo soy su papá, yo no soy su entrenador ni su ayudante y simplemente estoy detrás de mi hijo, dándole consejos, tratar de apoyarle, sobre todo mentalmente, porque en lo físico están otras personas y en lo boxístico está don Nacho, yo simplemente colaboro con preparar la estrategia con Nacho”, aclaró.

Yo creo que la pelea lo amerita, Julio lo necesitaba, necesitaba una pelea como esta para motivarse, porque ustedes saben perfectamente bien como fue la carrera de Julio de altibajos por sus indisciplinas que tuvo en un tiempo, todos tenemos errores en la vida y Julio está en el momento preciso, tiene 31 años, se siente muy fuerte, se siente motivado para la pelea y eso es lo más importante”, indicó.

Chávez Junior, que a dos meses de su pleito ante el Canelo se encuentra en un peso de 182 libras, 15 libras arriba de lo pactado, realizará un campamento de dos meses en el Centro Ceremonial, Otomí, en el Estado de México, para posteriormente trasladarse a la Ciudad del Pecado.

