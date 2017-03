NACHO ABRE MÁS LAS PUERTAS A LOS CIUDADANOS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Los ciudadanos comunes, como nosotros, y que somos la gran mayoría colimense, jamás pedimos una audiencia a un gobernador porque sabemos que la negarán y si lo haces te mandan con funcionarios de tercera o cuarta, si bien te va, en campaña te saludan, pero cuando llegan al poder los gobernadores solo reciben a sus cuates, a los grandes empresarios, alcaldes o titulares del ramo locales o nacionales, dicen no quieren perder tanto tiempo con la gente porque solo quieren empleo en el gobierno y no lo hay para tanta población, estos son los comentarios de todas las administraciones.

Durante la compleja campaña política de Nacho Peralta, los partidos contrarios a su proyecto le generaban una mala imagen señalando que provenía de una familia con pañales de seda y oro, también le multiplicaron un video en campaña con un carnicero pretendiendo hacerlo quedar mal por la forma de saludarlo, y que cualquier persona hubiera hecho lo mismo que Nacho, pues si el carnicero estaba agarrando la carne con su mano cuando llega el candidato a saludarlo, como bien se ve en el video, lo correcto era darle la mano por la parte superior, para no ensuciarlo, no al revés, lo mismo cuándo saludas en un restaurant a los amigos que están comiendo, no les tocas la palma para que no vayan a lavarse la mano de nuevo, por esto el candidato panista recordemos montó un video con otro carnicero para saludarlo y estrecharle fuerte la mano y promoverlo en redes, pero descuidó que ese amigo carnicero no estaba tocando con la mano ninguna carne en forma previa, y eso no fue la mismo, nunca nadie aclaró nada.

Sin embargo estas estrategias mediáticas van perdiendo peso y ubican a cada quién en su lugar, Nacho Peralta ganó la gubernatura y demuestra con hechos su sensibilidad ciudadana al saludar y escuchar a quien se le acerca, que aunque de una u otra forma en política de todos modos es criticado por la oposición, estos detalles me recuerdan cuando en un reciente desayuno que tuvimos con Nacho Peralta y el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” del cual formo parte, le pregunté; Disculpa Nacho, nosotros somos amigos pero debo decirte ¿porque tienes retrasos?, y agregué te recuerdo que una de las virtudes de la ex gobernadora Griselda Álvarez era ser muy puntual, dijo sonriendo, por eso como somos amigos ustedes saben esperar, y recuerden cuando gobernó la distinguida maestra Griselda fue hace cerca de 40 años, había menos población y se fijaron antes de pasar aquí varios ciudadanos se me acercaron y con gusto los saludé, allí estuve otros diez minutos, pero admitió la observación.

Desde el inicio de la administración el gobernador Ignacio Peralta dio a conocer su Twitter y Facebook como parte a su interés para estar atento a la demanda ciudadana, de hecho en sus giras siempre se hace acompañar por el Director de Atención ciudadana, Juan Carlos Gómez González, después conformó una plataforma digital especializada para la demanda ciudadana denominada “Contacto Colima” que es una aplicación moderna que se registra y se envían las peticiones en el momento a cada una de las Secretarías según sea el tema, así se han atendido miles de asuntos de los ciudadanos.

“Encuentro ciudadano” es una iniciativa de mayor impacto político y social que acaba de impulsa el gobernador José Ignacio Peralta en Comala Colima y lo hará en los diez municipios para tener un mayor acercamiento con la población, lo que se denomina una audiencia ciudadana, en donde la administración pública estatal, con todas sus Secretarías y direcciones generales, asisten a un espacio público para tener encuentros con la ciudadanía”.

Es el primero de los que tendrá cada 15 días, según informó el secretario particular Héctor Munguía, quien ahora le da otra cara atenta y amable a esta oficina, el encuentro ciudadano en Comala fue el pasado viernes, en donde, además del alcalde, estuvieron funcionarios del gabinete estatal encabezados por el gobernador, estuvo presente Arnoldo Ochoa como Secretario General, así como las delegaciones federales y del propio municipio, quienes escucharon atentamente las peticiones de la sociedad que se dio cita en la Casa de la Cultura de Comala. Esto para mí es el arte de gobernar mejor, pues así obliga a la mayoría de los funcionarios a que saquen la cara y les pegue el aire, y tiendan la problemática que es mucha en todos lados.

Nacho Peralta está consciente de que la sociedad que lo eligió para que fuera su gobernador necesita verlo, escucharlo, tocarlo, pero también que le dé seguimiento a las diversas promesas de campaña que hizo hace más de un año, cuando competía por la gubernatura del Estado. “Es una estrategia atinada del gobierno estatal para acercarse a la gente y atender la problemática de manera más directa y, sobre todo, de manera expedita”, finalizó el secretario particular del mandatario estatal.

Comentarios

