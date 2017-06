Muere el actor Adam West a los 88 años

COLIMANOTICIAS

Los Ángeles.- El actor Adam West, quien dio vida a Batman en la serie de la década de 1960, murió a los 88 años en Los Ángeles.

“Nuestro padre siempre se veía a sí mismo como el Caballero Brillante, y aspiraba a tener un impacto positivo en la vida de sus fans. Fue y siempre será nuestro héroe”, dijo su familia en un comunicado de prensa.

El actor protagonizó la serie de Batman de la cadena de televisión ABC en 1966 en la que interpretó a Bruce Wayne, quien se convierte en Batman.

El actor no estuvo de acuerdo con las nuevas versiones oscuras del personaje, desde las adaptaciones de 1989 dirigidas por Tim Burton y en las que actuó Michael Keaton y la trilogía del realizador Christopher Nolan, El Caballero de la Noche.

Para West, interpretar a Batman fue el motivo por el que se convirtió en un ícono de la televisión y de la cultura pop por cinco décadas, pero también le impidió expandir su carrera como actor, en una entrevista con la revista Variety aseguró que: “Hubo un tiempo en el que Batman realmente me impidió conseguir algunos buenos papeles”.

El actor quien hizo su debut en 1959 en la película The Young Philadelphians, con Paul Newman, comenzó a interpretar al superhéroe de la mano de 20th Century Fox.

Con las actuaciones de Cesar Romero (Joker) y Burgess Meredith (El Pingüino), el espectáculo se convirtió en un éxito; sin embargo, los altos costos de producción hicieron que después de tres temporadas la serie fuera cancelada.

El actor encontró pocas ofertas de trabajo pero vio un área de oportunidad en el doblaje llegando a prestar su voz para series como Family Guy.

En su paso por el cine se le recuerda por sus papeles en las películas The Happy Hooker, Hooper, The Rapture y The New Age.

Al actor le sobreviven su esposa Marcelle, seis hijos, cinco nietos y dos bisnietos.

Fuente: MILENIO

