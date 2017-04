Monarcas Morelia buscará salvarse del descenso

*El defensa de Monarcas, Gerardo Rodríguez, aseguró que no les preocupa la situación en que se encuentra el equipo en la tabla de cocientes.

COLIMANOTICIAS

Morelia.- El defensa de Monarcas, Gerardo Rodríguez, aseguró que no les preocupa la situación en que se encuentra el equipo en la tabla de cocientes, sino que están ocupados en cómo encontrar la forma de revertirlo.

“Estamos ocupados, desde el primer entrenamiento de esta semana buscamos revertir esta situación en base al trabajo, detectar las cosas que hemos hecho mal y corregirlas, llevar a cabo en los partidos lo que hacemos en los entrenamientos”.

Consideró que, a pesar de la derrota ante Necaxa, hay cosas por rescatar en el funcionamiento del equipo, aunque aceptó que por momentos se vieron mal y eso lo aprovechó muy bien el rival para marcar en el último minuto.

“Hubo lapsos en el partido donde no hicimos buen futbol, nos faltó intensidad para apretar, para recuperar la pelota, para ir al ataque. El equipo se vio mal por momentos y en una desconcentración nos sacan el punto que nos hubiera servido”.

En declaraciones al término del entrenamiento del equipo, que se alista de cara al cierre del torneo que define al cuadro que desciende, afirmó que “estamos conscientes de la situación y hay mucho que mejorar para ganar el sábado”.

Sobre si existe la presión en el grupo por el momento que viven, dijo que como profesionales deben estar preparados para tenerla, por lo que este sábado, ante Pumas, deberán salir con todo pero sin precipitarse, por el resultado.

“Este sábado no nos sirve otro resultado que no sea ganar y vamos a tratar de sacar la victoria. Somos conscientes de que no debemos dejar que esa presión nos sobrepase, pero sí debemos aprovecharla como un impulso para solventar este partido”.

En este mismo tenor, aseguró que mentalmente el equipo está fuerte y confía en la calidad que existe para mantener la categoría, “estamos conscientes del lugar en donde estamos y lo que necesitamos para salir de esto”.

Con información de NOTIMEX

Comentarios

Comentarios