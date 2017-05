Misoginia, el Perfil del Asesino Social de la Mujer

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

El día de hoy utilizaré este espacio para reflexionar acerca de una filia que se está multiplicando en los varones y que afecta a la mujer en los ámbitos de la vida familiar, laboral, cultural y deportiva Me refiero a la misoginia que de acuerdo al diccionario es una voz griega que significa odio a la mujer, y se manifiesta de diversas maneras, que incluyen denigración, discriminación, violencia y cosificación sexual.

Y me toca hablar del tema porque a lo largo de mi vida me he encontrado en mi camino misóginos de bajo y alto calibre, pero si rascamos al origen encontraremos que ellos a su vez en sus primeras etapas de vida o en el desarrollo de la infancia o de la adolescencia, fueron abusados de diversas formas, o abandonados, despreciados, violentados y humillados por una mujer. La figura femenina generalmente se asocia con la madre, la hermana, la esposa y es cuando al encontrarse otros perfiles más endebles, sumisos y sin capacidad de reacción se convierten en presa fácil para los misóginos.

Los misóginos son enfermos mentales que no se han tratado porque creen en su absurdo raciocinio que hacen lo correcto al denigrar a una mujer, al platicar con una sexóloga quien tiene la especialidad en pacientes que fueron abusados con agresividad y violencia, determina que un porcentaje elevado de misóginos provienen de familias totalmente disfuncionales y desintegradas, es decir, en donde la mamá generalmente tiene que cargar con el peso de la manutención de los hijos, situación que la lleva a desarrollar diversas conductas agresivas de índole física y emocional que altera la percepción de la figura femenina en los hombres y en algunos casos, también en las mujeres.

Pero existe un porcentaje relacionado con los niños abandonados aquéllos que por azares del destino desarrollaron su infancia en un ambiente de drogas, prostitución o desinterés, dejando a los hijos a su suerte y en otros casos son abandonados desde sus primeros meses o años de vida con personas que no tienen ningún vínculo familiar, pero que decidieron sacar adelante a estos niños que bien orientados, podrían superar los traumas del ajetreo emocional y reorientarse para de manera sana ver en la mujer una figura de respeto, sensibilidad, maternidad y caridad.

Son cuatro los rasgos que definen al misógino y estos son:

1.- Denigración: Un misógino siempre va a utilizar adjetivos que denigran o sobajan a una mujer, es decir, cualquier referencia, comentario o señalamiento tendrá por objetivo humillar a una fémina para exhibirla a la burla.

2.- Discriminación: Si nos vamos al diccionario es una acción u omisión que produce desigualdad. El misógino es experto en generar las condiciones para discriminar a una mujer en cualquier ámbito de la vida, es decir, laboral, profesional, social, cultural, deportivo y en todo aquél espacio que genere competencia.

3.- Violencia: Esta se da desde la emocional al emitir comentarios que tienden a minimizar a la mujer hasta generarle estados de depresión o ansiedad ante el hostigamiento constante. Pero eso no es todo, la violencia física juega un papel importante, pues el misógino cree que es correcto golpear a una mujer porque se lo ha ganado y lo peor, la auto reflexión siempre buscará generar el sentimiento de culpa en la mujer para exponerla como la generadora de la violencia física.

4.- Cosificación Sexual: Ocurre cuando ante los ojos del misógino una mujer es un objeto sexual y no importan sus otros atributos, llámese belleza, carisma, intelecto, capacidad, la mujer para el misógino logra conquistar éxitos porque ha sido utilizada como un instrumento de placer,

El tema es tan complejo como su tratamiento los casos son tan diversos y tan antiguos en donde el odio hacia la mujer ha cobrado muchas vidas y en otros casos ha destrozado dignidades. Considero importante que los diputados locales eleven la misoginia a grado de delito para que se persiga y se castigue en todas y cada una de sus manifestaciones.

Hay muchos misóginos sueltos, incluso si se puede llamar así, misóginas, que son capaces de todo e incluso de agruparse por destrozar la vida y la dignidad de una mujer, bien sea por calumnias, golpes o acciones concertadas para perjudicarla en los entornos laboral, profesionales, sociales, culturales y deportivos. Creo que se debe poner especial atención a este tema, que tiene sus orígenes desde los griegos, tantos siglos han pasado y esto no se detiene, al parecer para algunos es placentero agredir constantemente a las mujeres de diversas formas, tan es así, que dejan constancia, sin el mínimo recato o análisis de conciencia.

Reeducar desde la casa, reinventar las formas de ver, tratar y respetar a la mujer podría ser un buen comienzo, para que en las aulas se refuerce.

