Miguel el “Piojo” Herrera le pide a Ricardo Ferretti cerrar el “hocico”

Tijuana, Bc.- Tras las declaraciones de Ricardo Ferretti, donde señala que Miguel Herrera es su “ídolo” por dirigir a un equipo (Tijuana) y a la vez tener firmado a otro (América), el “Piojo” no se guardó nada y le contestó al brasileño.

El ex técnico de la Selección Mexicana aseguró estar enfocado en Xolos, cuadro al cual se debe, por lo que su contestación a Ferretti no fue nada grata.

“Como un día me lo dijo él; ‘cierra el hocico’. “Tuca” es un excelente técnico, lo respeto, es un tipo extraordinario, pero que me muestre el contrato para ver quién me firmó, el único que tengo hasta diciembre es con Xolos” aseguró el “Piojo” en entrevista para Fox Sports.

Asimismo, Herrera ratificó el interés que hubo en su momento de América por sus servicios, sin embargo, negó que ya esté firmado con el cuadro de Coapa.

“Lo he dicho miles de veces, hubo contacto entre directivas, nada más. Después, sí hay algo, que él me lo enseñe (Ricardo Ferretti). Si a le tocó arreglarlo( contrato) pues que me diga cuánto me va tocar”, afirmó el DT.

La lluvia de declaraciones entre “Tuca” y “Piojo” previo a duelo de semifinales entre Xolos y Tigres, deja al rojo vivo la serie.

