México no tiene por qué aceptar disposiciones que EU imponga: Videgaray

*El canciller Videgaray afirma que recurrirá a instancias internacionales en defensa de los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos.

COLIMANOTICIAS

México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, enfatizó que México no aceptará que Estados Unidos le imponga medidas como el envío de todos los deportados a tierra mexicana, incluso los que no son connacionales.

De acuerdo con una nota publicada en el portal de internet, CRÓNICA, la directriz migratoria de Donald Trump, oficializada el martes, pone en situación de deportación fast track a todos los migrantes sin documentación e incluso a aquellos que un agente migratorio juzgue peligroso para la seguridad interna estadunidense. La frontera con México sería el destino de estos migrantes aprehendidos.

Durante el día, el canciller Videgaray debió cubrir una agenda que incluyó visitas a la Cámara de Diputados y firma de acuerdos con representantes de la ONU. “Quiero dejar claro, de la manera más enfática, que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es del interés de México”, expresó el canciller.

Luego de que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, a cargo de John Kelly (quien junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, visitan hoy México), ordenó deportar y retener en México a migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza, aunque no sean mexicanos, este miércoles Videgaray dijo que ese tema será el primero en abordar durante la reunión que sostenga con los funcionarios norteamericanos. Aclaró que la situación de cada migrante debería ser analizada antes de darse una deportación, es decir, “caso por caso”.

“Algo que nos preocupa a todos los mexicanos y ocupa al gobierno mexicano son las recientes disposiciones en materia migratoria que ha emitido el gobierno de Estados Unidos. En primer lugar, quiero decir que ésta será el tema fundamental que habremos de hablar y de discutir con los secretarios del gobierno de Estados Unidos que visitan a partir de hoy nuestro país. Este es, inevitablemente y por convicción, el primer punto en la agenda”, dijo Videgaray.

Recurrir a instancias internacionales, la propia ONU, comentó, también está contemplado en caso de necesidad.

En el marco de la firma del Acuerdo entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el titular de la SRE añadió que el gobierno de México va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos.

“Esto implica un despliegue sin precedente de información a los mexicanos, que conozcan sus derechos, que sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y derechos humanos; en segundo lugar, actuar por la vía jurídica con absoluto respeto al estado de derecho en los Estados Unidos, acudiendo a las instancias jurisdiccionales tanto en casos individuales como en casos colectivos”, expresó.

La cancillería, añadió Videgaray, está ya trabajando en este sentido, involucrándose en distintos casos que representan violaciones al debido proceso e incluso violaciones a los derechos humanos.

“Que no quede ninguna duda: México y el gobierno de México no habrán de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”, remarcó Videgaray.

Comentarios

Comentarios