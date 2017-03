México gana; pero lo eliminan

*El comité organizador determinó, después del triunfo y la confusión, que Venezuela juega el desempate ante Italia.

COLIMANOTICIAS

México.- La dulce victoria que México logró 11-9 ante Venezuela a medianoche se tornó en un amargo desenlace de la novena tricolor que quedó eliminada del Clásico Mundial de Beisbol luego de que el comité organizador del torneo determinó que era el equipo vinotinto el que tenía a su favor el criterio de desempate, al cierre de esta edición.

Las últimas entradas del duelo de ayer fueron de suspenso al sacar cuentas de sobre las carreras recibidas en los entradas jugadas. Un sistema de desempate que confundió hasta a los manejadores de la cuenta de Twitter del Clásico Mundial de Beisbol, que minutos después de terminar el juego subieron un par de mensajes en los que aseguraron que México había ganado y enfrentaría a Italia.

Pero así como a las palabras, a esos mensajes se los llevó el viento y fueron bajados de la cuenta una vez que los organizadores tuvieron una reunión con los representantes de ambas novenas y confirmaron que eran los vinotinto los que jugarían hoy ante Italia.

México, Italia y Venezuela terminaron con récord de 1-2 y el criterio de desempate marca el equipo eliminado será aquel que haya tenido más carreras admitidas, divididas entre las entradas a la defensiva.

La confusión radicó en la novena entrada del juego México contra Italia. Los tricolores estuvieron a la defensiva, pero no sacaron out, por lo cual no se contabilizó la entrada a la defensiva.

Fue un triste final para un torneo plagado de desgracias para la novena mexicana que en su primer juego vio esfumarse una ventaja de cinco carreras para quedar tendidos en el terreno; el sábado el pesar llegó cuando aceptaron cuatro anotaciones en la novena luego de un fallo del catcher Xorge Carrillo. Todas esas carreras marcaron el derrotero de la desgracia.

Anoche México volvió a padecer con su pitcheo. Construyeron una delantera de siete anotaciones (8-1) después de cinco entradas y media, pero el relevo no supo contener a la ofensiva vinotinto que recortó su desventaja a dos anotaciones.

La ofensiva tricolor fue impulsada con cinco carreras en la segunda entrada; un cuadrangular de tres carreras coronó el ataque que los puso 5-0 y todo parecía ir viento en popa. En la Quinta llegó el jonrón de Laird de tres anotaciones que puso el duelo 8-1 y parecía que las noches de pesadilla ante Italia y Puerto Rico quedarían en el olvido.

Venezuela reaccionó y logró ocho anotaciones con rallies de tres anotaciones en la quinta, dos en la sexta y tres en la séptima las carreras necesarias para echar la balanza del desempate de su lado.

Con información de ADRENALINA

Comentarios

Comentarios