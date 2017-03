México dueño del Hexagonal

*El Tri venció 2-0 a Costa Rica y se subió a la cima de la clasificación general, al llegar a siete unidades.

Colima, Col.- La Selección Mexicana de Futbol es más líder que nunca del Hexagonal Final de la Concacaf y lo hizo después de vencer 2-0 a la selección de Costa Rica, en la cancha del Estadio Azteca.

Con la gran actuación de Javier “Chicharito” Hernández en la primera mitad del encuentro, sumado a la participación de Néstor Araujo para marcar el segundo tanto del partido, el Tri logró sumar tres unidades frente a su público, que lo colocaron en la cima de la clasificación general de la Confederación.

La Selección no dio cabida a errores en su regreso a un compromiso de Fecha FIFA y acabaron con las esperanzas ticas de dar un ‘Aztecazo’, situación que dejó al combinado centroamericano en la segunda posición del Hexagonal.

Siete minutos le bastaron al combinado nacional para imponer su dominio en la capital y fue Chicharito Hernández quien daría la primera campanada para igualar, con su primer tanto, la marca goleadora de Jared Borgetti, con la playera del Tri.

Sin embargo, Costa Rica no se quedó como espectador del encuentro y fue al 13′ que Memo Ochoa tuvo que intervenir para evitar el empate por parte de los visitantes, quien sacaron un disparo peligroso hacia el arco mexicano.

La Selección tuvo que esperar hasta un minuto antes del silbatazo del árbitro para poner el segundo tanto que les dio calma, después de que Néstor Araujo cabeceara dentro del área y provocara un oso de Keylor Navas que abultó el marcador a favor del Tri.

Para la segunda mitad, el cuadro nacional buscó defender el resultado y provocar una error de los visitantes para sorprenderlos mediante el contraataque, situación que funcionó para México, pues lograron mantener su arco sin recibir goles.

Pero apenas 10 minutos después de reiniciada la parte complementaria, Bryan Ruíz mandó un centro con veneno dentro del área mexicana, que para fortuna de los dirigidos por Osorio, no encontró el objetivo.

Cuando el partido ya agonizaba, Keylor Navas estuvo cerca de cometer un nuevo ‘oso’, pues salió de su área y buscó detener una carrera de Jürgen Damm, quien centró un balón que estuvo cerca de convertirse en el tercer tanto para los locales.

Con esta victoria frente a Costa Rica, la Selección se convirtió en el líder, pues se alzaron a la primera posición al sumar siete unidades, dejando a los ticos, con un punto, menos en el segundo lugar de la clasificación general.

Alineaciones

México: 13.- G. Ochoa; 8.- J. Dos Santos; 15.- H. Moreno; 2.- N. Araujo; 3.- C. Salcedo; 7.- M. Layún; 19.- O. Peralta (22.- J. Damm al 46’); 14.- J. Hernández (9.- R. Jiménez al 65’); 16.- H. Herrera; 11.- C. Vela y 4.- R. Márquez (23.- J. Molina al 60’). DT. J.C. Osorio

Costa Rica: 1.- K. Navas; 16.- C. Gamboa; 15.- F. Calvo; 3.- G. Ramírez; 2.- J. Acosta; 22.- R. Matarrita; 5.- C. Borges; 14.- R. Azofeifa (20.- D. Guzmán al 61’); 7.- C. Bolaños (12.- J. Campbell al 54’); 10.- B. Ruiz y 11.- J. Venegas (21.- M. Ureña al 80’). DT. O. Ramírez

