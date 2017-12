México cosecha cuatro medallas en Para-Natación

* Matilde Alcázar y Vianney Trejo conquistaron medallas de oro y plata, más dos cuartos lugares por conducto de Naomi Mandujano y Stefany Cristino Zapata.

Ciudad de México.- Al concluir la primera jornada del Campeonato Mundial de Para-Natación en la Alberca Olímpica “Francisco Márquez”, las mexicanas Matilde Alcázar y Vianney Trejo conquistaron medallas de oro y plata, más dos cuartos lugares por conducto de Naomi Mandujano y Stefany Cristino Zapata.

Una jornada femenina para México, con una actuación sobresaliente de Matilde Alcázar, en el mejor resultado de su carrera dentro de la nueva clasificación en la que participa, la S11, que le resultó favorable en el ámbito competitivo, no así en su vida.

La mexicana de 22 años, en los 100 metros libres registró un tiempo de 1:17.52 para alzarse con la victoria, la primera presea para México, hasta cierto punto fuera de pronóstico, no obstante que mostró de lo que era capaz con un trabajo a conciencia que realizó los últimos cuatro meses.

Matilde, bajo la dirección de Lluvia Dánae Garcés, superó a la estadounidense Hermes McClaine, a quien dejó 2.15 segundos atrás para obtener la plata y el tercer puesto lo ocupó la eslovaca Tati Blatnerova, a 2.58 segundos de a mexicana.

La capitalina expresó que el resultado es consecuencia de todos los días en los entrenamientos, era buscar el resultado, aunque no se aseguraba nada, “no estaba confiada, simplemente era salir y dar lo mejor que había de mi como atleta, como ser humano y con el corazón”.

Matilde tiene como principales antecedentes los Juegos ParaPanamericanos de Guadalajara 2011, los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y el Campeonato Mundial de Para-Natación celebrados en Glasgow en el 2015. Pero, hasta ahora cayó la medalla que soñó.

“Estaba en otra clasificación, en una categoría más alta, porque tenía un poco más de visión, estos dos últimos años perdí visión, entonces ha sido un proceso un poquito más largo, pero aquí estamos levantándonos y salió todo bien”. Matilde sufre una discapacidad visual y degenerativa por herencia.

Vianney Trejo, por su parte conquistó la medalla de plata en los 400 metros libres en la clase S6 en una temporada de altibajos, ya que su futuro deportivo es incierto debido a una displasia de cadera que la obligaría a retirarse. Los médicos no le ofrecen otra opción salvo la cirugía programada al final del Mundial, ya que le colocarían una prótesis, lo que representa el final para ella en el alto rendimiento.

A pesar de todo, no se dio porvencida y le peleó en la medida de sus posibilidades a su eterna rival, la china Lingling Song, a la postre ganadora de la prueba con un tiempo de 5:33.54.

No fue mucho la diferencia que le saco la china a Vianney, fue de tan solo 8.56 segundos, en tanto la china subió su marca personal 12 segundos y la mexicana lo mejoró bajo las condiciones de altura que prevalecen en la capital de país. Trejo Delgadillo cronometró 5:42.20 para la presea argenta y la egipcia finalizó en el tercer puesto (6.14.59).

Vianney, deportista de 23 años y entrenada por José Raúl Peláez, estaba feliz por la medalla conquistada para México, pero a la vez se siente desolada, ya que no podrá seguir en el deporte que ama. Aceptó que lo que ha vivido ha sido lo más difícil en su carrera deportiva, entró a estudiar una carrera universitaria, los problemas de salud y perjudicó su preparación el Sismo que Aquejó a México el pasado 19 de septiembre.

“Tengo una luxación de cadera ya permanente a raíz de mi displasia y los doctores no me dan mucha esperanza de seguir en el alto rendimiento, así que no se si este sea mi último evento internacional o si me permita primero Dios seguir adelante”, expresó Vianney, feliz por el logro de la medalla, a pesar de tantas cosas que ha pasado.

“Lo disfrute mucho, porque me dije que si esta es la última, de aquí soy”, reiteró la nadadora mexicana, junto con su presea de plata y una medalla muy especial con un cristo, la virgencita de Guadalupe y en el adverso San Benito. Por delante tiene cuatro pruebas más, pero este momento nadie se lo quita, con los aplausos que tuvo de la afición mexicana.

Para finalizar con la actuación de los connacionales, la juvenil Naomi Mandujano en los 100 metros libres (S7) concluyó en el cuarto sitio y en la prueba estelar de la jornada, en la rama femenil Stefany Ruby Cristino Zapata, de 21 años en los 50 metros libres concluyó en el cuarto peldaño en la clasificación (S10).

