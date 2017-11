Meade y Osorio, el pacto de la Revolución…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

La tarde de ayer en un restaurante cercano al Monumento a la Revolución se reunieron José Antonio Meade Kuribreña el aspirante a la presidencia de la república por el PRI, y Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación, para sostener una charla que duró poco más de dos horas, en las que sellaron “El pacto de la Revolución” en dónde de forma expresa Osorio Chong a través de su cuenta de Twitter lanza el mensaje “La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del PRI Nacional”.

Con esto se corrobora lo que en La Panga se dijo el jueves 23 de noviembre, donde no sólo sostuve que era José Antonio Meade Kuribreña el elegido para llevar la estafeta del PRI en la carrera rumbo a los pinos; y que posterior al predestape que hiciera Luis Videgaray Secretario de Relaciones Exteriores, dejó un claro mensaje de que ya había acuerdo y que estaban listos para ir en combo los secretarios del gabinete Enrique Peña Nieto para buscar la victoria del tricolor en las elecciones del 2018.

A continuación cito la información que el portal El Financiero difundiera y que circulara y se compartiera para ser vista por millones de ciudadanos aficionados a la política:

“Tras el destape de José Antonio Meade Kuribreña como aspirante presidencial del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el cierre de filas por la unidad del partido.

Tras la reunión, Osorio Chong expresó a través de sus redes sociales que la unidad seguirá siendo la fortaleza de su partido.

El exsecretario de Hacienda convocó a la reunión con el encargado de la política interna del país, quien también era considerado dentro de los presidenciales del partido.

Durante más de dos horas, los dos políticos dialogaron sobre el proyecto que postularán para el país en los próximos comicios.

El encuentro se desarrolló en un restaurante cercano al Monumento a la Revolución, donde coincidieron con otros políticos, como la dirigente del Movimiento Territorial, Lorena Martínez, así como con el senador perredista Luis Sánchez.

Como parte del menú, compartieron escamoles, un platillo tradicional de Hidalgo, de donde es originario Osorio Chong.

En mangas de camisa, Meade Kuribreña y el secretario de Gobernación posaron para las fotografías ante los medios de comunicación; sin embargo, rechazaron emitir declaraciones oficiales.

A la salida, ambos abordaron sus respectivos vehículos y se despidieron con un abrazo”.

Hasta ahí la transcripción de la información que no solo deja al descubierto que el PRI está cohesionado políticamente y van juntos con todo para dar batalla en los comicios electorales del 2018; porque no sólo dan ejemplo de unidad, sino de capacidad de tejer acuerdos para integrar la agenda de trabajo y estar listos para mover sus estructuras en todo el país. Una cátedra de organización política de partido, que deben tomar en cuenta los que dijeron ir en alianza y aún no se ponen de acuerdo; pero esta sinergia priísta, pone en automático nervioso a Andrés Manuel López Obrador quien creía que estaban dadas las condiciones para aprovechar los escenarios de fractura y avanzar en el tema de las preferencias.

Sin duda alguna la ciudadanía está lista para evaluar quien ocupará la silla del águila.

REMAZO: Válgame Dios, a quien van a canonizar próximamente es al beato Martín Flores Castañeda, quien para expiar sus culpas anda agitando a la gente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Lo que no dice es que cuando diputado local y cómo presidente del PRI nada más llevó agua a su molino, o sea, no fue buen samaritano; pero le queda bien su postura si consideramos que el escenario electoral está al doblar la esquina. Y algo muy importante para sus seguidores, Don Martin Flores ya vio por él y goza de una jugosa pensión de $32,774.40 mensuales es decir $393,292.80 al año autorizada desde el 01 de octubre de 2015. Más aparte lo que como dirigente del sindicato pueda percibir. Lo curioso es que es enérgico con el tema de las pensiones, pero no exige que encarcelen al generador de este desfalco financiero, es decir a su amigo el ex gobernador oriundo de Tinajas.

REMO 1: Leoncio Morán les dijo a varios de sus colaboradores cercanos en una cena que sostuvo el martes por la noche: “prepárense porque vamos solos por la alcaldía de Colima”. Ello significa que el Movimiento Ciudadano no trae acuerdo ni con el PAN de Jorge Luis Preciado, ni con el PAN de Julia Jiménez. Bien por Locho, trae el lema zapatista “Prefiero morir de pie, que vivir de rodillas ante los panistas” y es que si hacemos un recuento, no lo trataron nada bien.

REMITO: Corre el rumor de que en los próximos días se anunciará la candidatura de la maestra Perla Vázquez Montes a la presidencia municipal de Villa de Álvarez por Morena. ¿En qué momento algunos del clan Vázquez Montes tomaron la decisión de abandonar al PRI?