Más de 4 mil niños de Manzanillo aprenden a decir “NO”  a las drogas

*Oficiales DARE visitaron 25 escuelas para enseñar las consecuencias del uso de las drogas.

Manzanillo, Col.- La Presidenta Municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, clausuró el programa DARE generación 2017, en el que participaron 4 mil 500 alumnos de 25 escuelas del municipio, quienes aprendieron a decir “NO” a las drogas y entendieron los riesgos y efectos físicos, emocionales, sociales y legales del alcohol, el tabaco, la marihuana e inhalantes sobre su cerebro y su cuerpo (todavía en etapa de desarrollo), comparando creencias comunes o generalizaciones de los jóvenes contra estadísticas nacionales reales sobre el uso de estas drogas.

Gabriela Benavides dijo que a través de este programa, los alumnos amplían sus conocimientos acerca de la variedad de cosas positivas que pueden hacer en su escuela y comunidad, que no incluyen el uso de sustancias dañinas. Los niños recibieron a los oficiales DARE, quienes expusieron las estrategias de rechazo y aprenden habilidades de comunicación sólidas, así como técnicas de asertividad y resistencia y sean capaces de aplicarlas en forma apropiada en una variedad de situaciones apegadas a la realidad.

“Desde el ayuntamiento de Manzanillo, sembramos esa semillita para que la sigan cuidando y conozcan que no deben consumir drogas, porque son malas, porque les daña el cuerpo, que no lo hagan; nuestros niños aprendieron los valores de justicia, respeto, tolerancia, la paz, humildad, valores del respeto, autoestima, respetarse y querer a los demás”, señaló Benavides Cobos.

En el marco de este evento, la edilesa estuvo acompañada de Adriana Nava Leal, secretaria del Ayuntamiento; Juan Enrique García Pérez, presidente de la comisión de seguridad en el cabildo; los regidores Juan Campos Cárdenas, Fernando Morán Rodríguez y Leticia Parra, integrantes de la comisión, vicealmirante Miguel Ángel García Ramírez, director general de seguridad pública y vialidad, Marisa Adriana Arroyo Aguayo, titular del departamento de prevención del delito, Marcela Judith Florean Guzmán y Elías Silva Vázquez, oficiales DARE.

Monserrat Lomelí López, estudiante de la escuela primaria “José Santos Valdez” expuso que, “ocupamos resistencia para decir no a las drogas y debemos aprender a elegir a nuestros amigos, las drogas son un peligro para todos, quienes se nos acercan a invitarnos alcohol u otras drogas, no son nuestros amigos”.

Paulina Méndez González, de la escuela “J. Jesús Díaz Virgen”, indicó que gracias al programa DARE aprendió a decir no a quienes intenten invitarle a consumir drogas, “conocer a nuestros amigos y respetarse, si te invitan no son de confianza, hay que decirles que estamos ocupados que tenemos cosas que hacer para no caer en su juego”.

